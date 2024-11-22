По состоянию на октябрь Россия должна была изготовить два опытных образца ракеты "Кедр", – Буданов

Россия ударила по Днепру новым видом ракеты. Глава украинской разведки рассказал, сколько экземпляров она должна была бы изготовить до октября.

Кирилл Буданов рассказал, что по состоянию на октябрь Россия должна была изготовить два опытных образца ракеты "Кедр". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на этер "Мы – Украина".

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Это не серийное производство

Также глава разведки объяснил, что "Кедр" – это экспериментальная система, баллистическая ракета средней дальности и носитель ядерного оружия.

Она содержала в себе 6 блоков с боеприпасами.

По состоянию на октябрь Россия должна была сделать два опытных образца ракет, возможно сделали немного больше, но это еще не серийное производство,

– сказал Буданов.

Россия ударила этой ракетой по Днепру 21 ноября. Также в тот же день агрессорка поднимала в воздух бомбардировщик Ту-95МС и запускала ракеты из них. Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины. Кроме этого, российский президент вечером обратился к россиянам и подтвердил удар новым оружием.