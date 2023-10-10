Удар России по кафе в Грозе: среди 50 человек искали корректировщиков

В Нацполиции сообщили, как проходит расследование теракта России в Харьковской области. Более 50 человек проверили на причастность к наведению ракеты окупантов на кафе-магазин в селе Гроза.

Руководитель следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что более 50 человек проверили на причастность к наведению российской ракеты на кафе-магазин в Грозе. В этом селе работали полицейские и сотрудники СБУ.

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Как проходит расследование

Болвинов сообщил, что пока обыски и проверки не принесли результатов. В настоящее время работа продолжается.

Подозреваемого нет. В первый день мы провели обыски. Подтвердить информацию, что кто-то конкретно навел ракету на это место, официально не могу,

– сказал правоохранитель.

По его словам, на причастность к наведению российской ракеты проверили почти всех находившихся в Грозе. Среди них был и владелец кафе. Болвинов заявил, что не была получена информация о его вероятной причастности. Он добавил, что в результате атаки России владелец кафе потерял сестру и племянницу.

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Число жертв недавно возросло. Известно, что оккупанты забрали жизни у 53 жителей села в Харьковской области. ДНК-экспертизы до сих пор продолжаются.

Постпред России при ООН Василий Небензя попытался оправдать эту атаку. Он соврал, что его страна-агрессорка ударила по военным и "неонацистам". Однако в Нацполиции опровергли его фейк и подчеркнули, что государство-террорист убило местных жителей, среди которых были только гражданские.

В результате российского теракта погибла почти вся семья Козырей. Валентина Козырь заявила, что выжить удалось только ее невестке, однако эту женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Валентина потеряла мужа, дочь, сына и внука.

Существует несколько версий по поводу того, как именно Россия смогла ударить по Грозе. Следствие рассматривает вариант с наведением ракеты и другие версии.