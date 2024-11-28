Житомир полностью обесточен в результате ракетной атаки России

Россия нанесла ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки был полностью обесточен Житомир.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Житомирводоканал. Если энергоснабжение не будет восстановлено до 18:00, то объекты водоснабжения подключат к альтернативным источникам питания.

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Какова ситуация в Житомире

В результате массированной ракетной атаки утром 28 ноября Житомир был полностью обесточен.

Сейчас мы подключаем наши объекты водоотведения к генераторам. Объекты водоснабжения ожидают восстановления электропитания,

– говорится в сообщении.

В компании отметили, что в случае отсутствия электроснабжения до 18:00, то объекты водоснабжения будут подключены к альтернативным источникам питания.

К слову, в ночь на 28 ноября Россия выпустила по Украине 188 ракет различных типов и ударных БпЛА, из которых силы ПВО сбили 76 ракет, 3 управляемые авиационные ракеты и 35 БпЛА. В Воздушных силах отметили, что атака была направлена на энергетическую инфраструктуру.