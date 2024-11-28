Повідомляє 24 Канал із посиланням на Житомирводоканал. Якщо енергопостачання не буде відновлено до 18:00, то об'єкти водопостачання під'єднають до альтернативних джерел живлення.

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Яка ситуація в Житомирі

Внаслідок масованої ракетної атаки вранці 28 листопада Житомир було повністю знеструмлено.

Наразі ми підключаємо наші об'єкти водовідведення до генераторів. Об'єкти водопостачання очікують на відновлення електроживлення,

– йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що в разі відсутності електропостачання до 18:00, то об'єкти водопостачання будуть підключені до альтернативних джерел живлення.

До слова, в ніч на 28 листопада Росія випустила по Україні 188 ракет різних типів і ударних БпЛА, з яких сили ППО збили 76 ракет, 3 керовані авіаційні ракети та 35 БпЛА. В Повітряних силах зазначили, що атака була спрямована на енергетичну інфраструктуру.