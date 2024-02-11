В Харькове после атаки "Шахедов" вспыхнула нефтебаза: Терехов рассказал, остается ли угроза

Оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами" Харьков и Харьковскую область вечером 9 февраля. В результате попадания в нефтебазу огонь распространился по соседним домам. Мэр Харькова Игорь Терехов очертил, какая сейчас угроза для местных жителей.

Об этом харьковский городской голова рассказал в эфире общенационального телемарафона. Терехов отметил, что эта нефтебаза располагается вблизи жилого микрорайона.

К теме "Улица превратилась в адскую массу": пожар в Харькове произошел после попадания в нефтебазу

Есть ли сейчас угроза для местных жителей

По словам городского головы Харькова, по состоянию на вечер на месте работали сотрудники ГСЧС и продолжали локализовать последствия возгорания.

Но сейчас местным жителям ничего не угрожает. Повторного возгорания, скорее всего, не будет,

– подчеркнул Терехов.

Также он добавил, что от нефтебазы фактически ничего не осталось. Там нет топлива, потому что оно все сгорело.

В то же время мэр Харькова отметил, что эта нефтебаза была частной, и никакого отношения к военным не имела. Относительно дефицита горючего, то в городе пока перебоев нет.

Люди сгорели заживо и дома в огне: главное об ударе "Шахедами" по Харькову 9 февраля