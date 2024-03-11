Сегодня ночью россияне поменяли тактику, – Кипер предупредил одесситов об опасности

В ночь на 11 марта оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Наибольшее количество вражеских беспилотников было сбито над Одесской областью.

Так, Силы обороны Юга отмечают, что над Одесским регионом сбили аж 10 российских дронов. В эфире телемарафона глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что атака этой ночью была не похожа на предыдущие и обратился с важным призывом к местным жителям, передает 24 Канал.

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Враг изменил тактику

Олег Кипер рассказал, что в результате ночного удара, к сожалению, есть попадание в инфраструктуру. Также повреждения получили частные дома, расположенные рядом.

Отдельно чиновник обратил внимание на то, что оккупанты изменили тактику. Обычно они начинают запускать дроны с юга еще поздно вечером прошлого дня. Чаще всего это случалось где-то около 23:00. Однако на этот раз они атаковали уже после полуночи. Тревога продолжалась полтора часа.

Кроме того, Кипер заметил, что сегодня значительно меньшее количество людей спускалось в укрытия, чем раньше. Глава ОГА попросил одесситов во что бы то ни стало не игнорировать тревогу. Потому, что, как правило, дроны маневрируют между домами. Он припомнил за негативный опыт, когда они залетали в квартиры.

Кипер подчеркнул, что за время полномасштабной войны в Одесском регионе обустроили дополнительно еще 2000 укрытий. Впрочем, чиновник не уверен, что их достаточно в спальных районах.

Оккупанты пытаются сорвать зерновой коридор

Два дня назад постпредставитель Украины в Совбезе ООН Сергей Кислица рассказал, что в последнее время оккупанты увеличили атаки на южные регионы, потому что хотят сорвать работу зернового коридора.

По словам Кипера, сделать это враг пытается еще с осени 2023 года, когда президент поручил организовать зерновой коридор.

"В связи с тем, что его мощность каждый раз увеличивается, врагу это не очень нравится", – подчеркнул глава ОГА. Поэтому, говорит он, россияне постоянно бьют по припортовой инфраструктуре.

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