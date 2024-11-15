Россия ударила по Одессе "Шахедами", есть жертвы и разрушения: все, что известно об атаке

Враг в очередной раз атаковал Одессу дронами-камикадзе. Беспилотники попали в дома, церковь, ряд других мест. Также в результате удара остановилась котельная.

24 Канал собрал все, что известно на данный момент об ударе по Одессе вечером 14 ноября. Воздушные силы и мониторинговые каналы предупреждали об угрозе для центра города и различных районов, а также для области. Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что это была одна из самых массированных атак дронами за последнее время.

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Какие последствия удара "Шахедами" по Одессе

Разрушен многоквартирный жилой дом в центре Одессы, произошло возгорание квартир, повреждены многоэтажки, около трех десятков легковых автомобилей, вспыхнул пожар на территории общественного заведения и двухэтажного дома,

– написал Олег Кипер.

Одесса снова под обстрелом / Фото из телеграм-канала ГСЧС

Геннадий Труханов также информировал, что повреждены религиозные и учебные заведения. Но без деталей.

Обстрел повредил магистральный трубопровод централизованного отопления, из-за чего временно остановили котельную. Там продолжается ремонт.

"Поврежденная ветка теплосети отапливала 220 многоквартирных жилых домов (40 тысяч жителей), 7 детских садов, 4 школы. Котельная также обслуживала один из роддомов Одессы. Сейчас там находится 28 рожениц и 22 младенца", – информировал глава ОВА.

Впрочем, Кипер добавил: в заведении есть кондиционеры, обогреватели, мощный генератор и достаточный запас топлива. Поэтому роддом сможет обогреться автономно, используя собственные ресурсы.

Относительно жителей поврежденных домов – им будут помогать утром. Штабы будут собирать документы для оказания материальной помощи.

Последствия удара по Одессе 14 ноября / Фото из телеграм-канала Олега Кипера

Сколько людей пострадало

О погибшей женщине стало известно сразу. Относительно раненых сначала писали о двух, впоследствии их количество возросло до восьми.

9-летний мальчик в состоянии средней степени тяжести в больнице, 22-летний парень в тяжелом состоянии, другие раненые в состоянии средней степени тяжести.

В половине третьего ночи 15 ноября в ГСЧС уточнили, что пострадало 10 человек, а пожаров было 6 по разным адресам.

Как реагировала власть

Андрей Ермак подтвердил попадание по жилому дому.

Очередной теракт россиян в Одессе. Удар по жилому дому. Путину просто нравится воевать с гражданскими. Он не уважает никого, обычный, больной на голову террорист,

– написал он.

А руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко выложил лаконичное сообщение: "Россияне убили женщину в Одессе, разрушили дом и ранили людей".