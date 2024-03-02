В Одессе из-под завалов достали живого мужчину: невероятные кадры с места спасения
Источник:Олег Кипер
В ночь на 2 марта российский дрон-камикадзе атаковал жилые дома в Одессе. В результате часть одной из многоэтажек обвалилась – сейчас там работают спасатели.
Им уже удалось вытащить из-под завалов живого мужчину. В сети показали кадры со спасенным из плена дома местным жителем.
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Спасение мужчины
Председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил новые детали по ликвидации российского удара БпЛА по многоэтажке. Он отметил, что спасателям удалось вытащить из-под завалов мужчину.
К счастью, жив! В момент попадания вражеского дрона он, предварительно, находился в подвале. Мужчина в сознании, сейчас его осматривают медики,
– написал глава ОВА.
Кипер отметил, что поиски и разбор завалов продолжаются. В сети уже показали видео с места событий, на котором видны первые кадры после спасения мужчины.
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Что известно о ночной атаке
- В ночь на 2 марта в Одессе прогремели взрывы. Россияне ударили ударным беспилотниками по жилому кварталу. Сообщается, что в городе повреждены инженерные сети и котельная, а также – многоэтажки. Часть одного дома обвалилась – подъезд там полностью разрушен.
- В результате удара погибли два человека. Еще семь человек получили ранения, среди них один ребенок и беременная женщина. Состояние последней оценивают как средней тяжести. В то же время поисковая операция продолжается, ведь на связь не выходят еще 7 жителей многоэтажки.
- В пределах Одесской области силам ПВО удалось сбить почти все дроны-камикадзе, запущенные врагом на регион. Оккупанты направили на область 8 "Шахедов", из которых ликвидировано 7. Именно этот последний дрон и попал в 9-этажный дом.