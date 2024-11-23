Storm Shadow могли уничтожить сотни солдат КНДР на Курщине: какой эффект это может иметь

Есть информация, что в результате удара ракетами Storm Shadow на Курщине могло быть ликвидировано 500 солдат КНДР. От лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не стоит ждать реакции.

Однако это может существенно повлиять на морально-психологическое состояние северокорейских и российских военных. Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил 24 Каналу, что это пример эффективного применения дальнобойного оружия.

Читайте также Целью Storm Shadow на Курщине был оперштаб войск России, – ISW

Важный пример применения оружия

Игорь Романенко отметил, что эта атака может привести к деморализации как военных КНДР, так и российских захватчиков. Ведь это был неожиданный удар для врага. На этой базе на Курщине был сформирован пункт управления достаточно высокого уровня, концентрировались группировки войск России и Северной Кореи.

Украина эффективно применяет западное дальнобойное оружие. В частности, ATACMS, Storm Shadow.

Это очень важный пример применения оружия. Путину, на мой взгляд, вообще надо формировать вопрос, что если будет применение такой ракеты, а мы много говорили о подрыве или повреждении Крымского моста, то это время для него наступит. Потому что это не территория России,

– подчеркнул он.

В ответ Путин не пойдет на ядерную войну. Тем более сейчас российские оккупанты имеют на фронте определенные продвижения, и для этого им не нужно ядерное оружие.

Напомним, по информации Defense Express, 20 ноября Украина ударила ракетами Storm Shadow по подземному объекту на территории санатория управления делами президента России в Марьино на Курщине. В результате удара погиб российский генерал и 18 офицеров, еще 33 получили ранения. Среди раненых было трое северокорейских военных. Журналисты Global Defense Corp также сообщали, что в результате атаки было ликвидировано 500 солдат КНДР.