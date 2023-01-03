Это работа на новейших западных системах, – ВСУ об ударе по Макеевке

Накануне ВСУ нанесли мощный удар по училищу в Макеевке Донецкой области, где находились оккупанты. По данным российского минобороны, там погибли около 60 мобилизованных.

Конечно, ликвидированных в разы больше – говорится о сотнях военных государства-агрессора. Генштаб сообщит точную цифру позже. Об этом 24 Каналу сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

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Это яркий показатель виртуозной работы наших ракетных войск и артиллеристов на новейших западных системах,

– подчеркнул спикер Череватый.

Украинские военные очень быстро овладевают переданной техникой. Как отмечает спикер Восточной группировки ВСУ, если у нас будет доступ к наступательному вооружению – новейшим танкам, БМП, армейской авиации (вертолетам и истребителям) – именно это будет переломом в войне, а не то, сколько сможет мобилизовать Россия. Безусловно, стоит отметить мощную мотивированность украинцев.

"Видите, что с их мобилизованными происходит просто в один миг, когда у нас есть для этого необходимая сила", – резюмировал Сергей Череватый.

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