Российское командование не провело работу над ошибками, – Мусиенко об ударе ВСУ по Макеевке

В новогоднюю ночь во временно оккупированной Макеевке раздался "хлопок", удар пришел по 19-му училищу, где базировались оккупанты. Там могло погибнуть не менее 400 российских военных. Эксперты говорят, что оккупанты допускали такую ошибку и раньше.

Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что россияне продолжают собираться огромными группами.

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Военный обозреватель отметил, что подобные случаи были и в Мелитополе, во многих городах на Донбассе, в том числе и под Лисичанском.

По его словам, российское командование не провело работу над ошибками, они почему-то ошибочно были убеждены, что такой концентрации военных ничего не угрожает.

Это количество равно батальонно-тактической группе, вся она будет выведена из строя и будет уменьшена ее боеспособность. Также там уничтожены не менее 10 единиц военной техники. Так что, конечно, стратегически это ошибка российского военного командования, но нам это к лучшему,

– заявил Мусиенко.

Он говорит, что кроме ошибки России, это была и проведенная разведка украинских военных – ВСУ установили местонахождение оккупантов и точно ударили в цель.

Военный обозреватель вспомнил, что подобная огромная потеря оккупантов была летом 2022 года во время штурма реки Северский Донец в районе Белогоровки Луганской области. Тогда они тоже потеряли целую батальонно-тактическую группу и многие техники.

"Сейчас снова была подобная ошибка и поражение, которое займет свою страницу в истории этой войны", – считает Мусиенко.

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Признает ли Россия огромные потери в Макеевке

По мнению эксперта, Россия не признает столь огромные потери своих военных в Макеевке. "Раньше, когда гибли многие военные, туда отправляли целую комиссию, ездило командование, но дальше это все "утихало", – напомнил Мусиенко.

Обозреватель заверил, что у России нет гражданского контроля за сектором обороны и безопасности, как есть в Украине и других развитых странах, поэтому не стоит ожидать чего-то. В России редко обнародуют следующие данные.

Это началось с загадочной гибели экипажа субмарины "Курск", как только Путин пришел к власти. Это продолжается до сих пор в российско-украинской войне, поэтому правду (об ударе в Макеевке – 24 канал) российское командование не обнародует и будет максимально скрывать,

– считает Мусиенко.

По его словам, ВСУ удачно провели разведывательную работу средствами РЭР, они увидели скопление кафиров и нанесли удар. "Получается, что мобилизовать российское командование может, но непонятно как там с дисциплиной и порядком. Проблемы в российской армии серьезные", – добавил эксперт.

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