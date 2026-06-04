Ударили "Орешником" по "сараю" намеренно: Путин сделал дерзкое заявление

В ночь на 24 мая оккупанты ударили баллистической ракетой средней дальности "Орешником" по гаражному кооперативу в Белой Церкви. Сейчас в России оправдываются, мол, удар был нанесен по объекту с целью оценки результатов поражения.

Об этом российский диктатор заявил во время общения с руководителями международных информагентств на полях Петербургского экономического форума.

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По словам российского лидера, полноценного боевого применения "Орешника" по Украине якобы не было. В то же время Путин отметил, что Россия продолжает разрабатывать и испытывать новые ударные системы, в том числе и этот комплекс.