Ударили по Бабьему Яру и теперь сравнивают президента с Гитлером, – Ермак об антисемитизме России

С каждым новым днем антисемитизм России становится все более очевидным. Они больше не прячутся и открыто это демонстрируют миру.

Как отметил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, сначала россияне ударили ракетами по территории, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр, а теперь сравнивают Зеленского с Гитлером.

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Как отреагировал Ермак на слова Лаврова

Ермак прокомментировал нелепое заявление главы МИД России Сергея Лаврова. В одном из недавних интервью представитель страны-агрессора сравнил Владимира Зеленского с Гитлером, убившим 6 миллионов евреев. Лавров, судя по всему, не понимает элементарных вещей, поскольку позволил высказать свое предположение, будто "самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи".

Так Россия пытается объяснить свою чепуху о "денацификации", фактически ставя под сомнение существование уже не только украинской нации, но и Холокоста.

– отметил Ермак.

Глава Офиса Президента подчеркнул, что это – пещерный антисемитизм, прикрывающий теории заговора, на которых всегда строятся диктаторские режимы.

Кроме того, Ермак выразил полную солидарность с еврейским народом.

Такая нескрываемая агрессия россиян и неуважение к исторической памяти целых народов не должны оставаться без ответа,

– добавил он.

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Невежество Лаврова и реакция мира на его заявление

Итальянское издание Mediaset выпустило резонансное интервью с главой российского МИД Сергеем Лавровым. В нем министр сравнил Зеленского с Гитлером, добавив, что у фюрера, как и у президента Украины, была еврейская кровь.

На заявление Лаврова сразу отреагировал глава МИД Израиля Яир Лапид, который подчеркнул, что подобные высказывания недопустимы и запросил немедленную реакцию России, в частности, извинения Лаврова.

Возмущение выразил и советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Россия является наследником нацистской идеологии, а заявления ее представителей – лишь доводы для оправдания массовых убийств украинцев.

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