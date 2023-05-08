Ракеты X-22 еще есть: Гуменюк объяснила, ударят ли россияне высокоточным оружием к 9 мая

В Черном море на сегодняшний день находятся ракетоносители с "Калибрами" – это высокоточное оружие. К тому же россияне продолжают использовать Х-22, у которых погрешность более полукилометра.

Российские террористы пытаются атаковать Украину с бомбардировщиками уже не первую ночь. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Ударят ли россияне высокоточным оружием к 9 мая

По словам Гуменюк, в Черном море находились 4 ракетоносителя с 32 "Калибрами" – это высокоточное оружие. Россияне используют также Х-22, у которых погрешность более полукилометра.

То, что россияне могут использовать высокоточное оружие, мы уже предупреждали. По всей вероятности, во время использования Х-22 они могли приспособиться к тому, как и где работает ПВО. Это для того, чтобы высокоточным оружием обойти эти направления и сделать черное дело,

– отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что расслабляться еще рано. Ракетоносители до сих пор в море, они продолжают дежурить и готовиться.

"Высокоточное оружие готово, а Х-22 у них еще есть", – добавила Гуменюк.

Россия может готовить провокации на 9 мая

Недавно в ГУР МО предупредили, что Россия готовит провокации на 9 мая. В этот день у российских оккупантов обостряется так называемое "победобесие".

Такие провокации российские оккупанты используют еще с 2014 года. Они могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и привязаны к определенным датам, например, 9 мая.