Ударят по банкам: Белый дом подготовил первый пакет санкций против России, – СМИ

Белый дом уже подготовил первый пакет санкций против России. Ограничения предусматривают запрет финансовым учреждениям США обрабатывать транзакции для российских банков.

Такую информацию распространяет агентство со ссылкой на собственные источники. Санкции планируют применить только в случае вторжения России в Украину.

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Что предусматривают новые ограничения

По данным агентства, санкции нацелены на то, чтобы нанести ущерб российской экономике, разорвав между американскими и целевыми российскими банками корреспондентские связи, лежащие в основе глобальных денежных потоков.

Ограничения могут ввести против российских банков, в частности:

"Сбербанк",

ВТБ,

"Газпромбанка".

Однако окончательного списка еще нет. Также США могут внести в черный список определенных россиян и компании, то есть фактически:

исключить их из американской банковской системы,

запретить им торговлю с американцами,

заморозить их активы в США.

Что известно о санкциях против России

Международное сообщество отмечает, что меры в отношении государства-агрессора нанесут ему "невосполнимые потери". Однако вводить превентивные санкции ни Европа, ни Вашингтон не хотят. Ограничения там обещают ввести, если Россия пойдет на вторжение.

Ранее в Британии заявили, что согласовали с партнерами по G7 и Европейскому Союзу санкции против России.

В США также неоднократно информировали о наработках ограничений в отношении Москвы. Они, в частности, будут касаться "Северного потока-2", а также самого Владимира Путина и его окружения. Вице-президент Камала Харрис в Мюнхене заверила, что санкции будут не только экономическими.

Президент США Джо Байден в своем обращении 16 февраля предупредил о введении мощных санкций в экспортной и финансовой сферах в случае вторжения России в Украину. Ранее он предположил, что санкции могут коснуться лично президента Владимира Путина. В Кремле такой сценарий приравняли к разрыву отношений.

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