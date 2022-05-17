Ударная авиация ВСУ поразила пункт управления вражеской БТГр: успехи Воздушных сил за сутки
Источник:Командование Воздушных Сил ВСУ
Завершился 82-й день героического противостояния Украины российским оккупантам. За сутки 16 мая нашим защитникам и защитницам удалось уничтожить пять вражеских воздушных целей.
Кроме того, ударная авиация Вооруженных Сил Украины нанесла огневое поражение пункту управления батальонно-тактической группы российских оккупантов. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ вечером 16 мая.
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Потери оккупантов, нанесенные Воздушными силами Украины 16 мая
В командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины рассказали, что наша ударная авиация за сутки 16 мая в целом совершила более 10 вылетов самолетов с целью поражения наземных целей противника. В частности, удалось нанести огневой удар по одному из пунктов управления БТГр российским оккупантам.
Вместе с тем подразделениям зенитных ракетных войск Воздушных сил и противовоздушной обороне сухопутных войск Украины в течение 16 мая удалось уничтожить такие воздушные цели врага:
- 1 самолет Су-25;
- 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10";
- 1 крылатую ракету.
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Другие потери оккупантов за 16 мая
Украинские защитники в зоне Операции Объединенных Сил за сутки отбили в общей сложности 11 атак оккупантов. Нашим военным при этом удалось уничтожить:
- 1 зенитный ракетный комплекс "Тор";
- 5 вражеских танков;
- 6 артиллерийских систем, из них 3 – реактивные системы залпового огня;
- 12 единиц боевой бронированной техники;
- 1 автомобиль российских оккупантов.
Тем временем в оперативно-тактическом командовании "Восток" сообщили, что на Востоке Украины нашим защитникам и защитницам в течение 16 мая удалось нанести оккупантам такие боевые потери:
- личного состава – до 178 российских оккупантов;
- 5 танков;
- 7 боевых машин пехоты;
- 2 бронетранспортера;
- 2 боевые бронированные машины;
- 3 реактивные системы залпового огня;
- 1 артиллерийская система;
- 2 миномета;
- 5 тяжелых артиллерийских тягачей;
- 1 беспилотный летательный аппарат.
Напомним, что по последней информации по состоянию на утро 16 мая Россия потеряла в войне против Украины уже 27 400 военных.
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