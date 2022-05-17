Ударная авиация ВСУ поразила пункт управления вражеской БТГр: успехи Воздушных сил за сутки

Завершился 82-й день героического противостояния Украины российским оккупантам. За сутки 16 мая нашим защитникам и защитницам удалось уничтожить пять вражеских воздушных целей.

Кроме того, ударная авиация Вооруженных Сил Украины нанесла огневое поражение пункту управления батальонно-тактической группы российских оккупантов. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ вечером 16 мая.

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Потери оккупантов, нанесенные Воздушными силами Украины 16 мая

В командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины рассказали, что наша ударная авиация за сутки 16 мая в целом совершила более 10 вылетов самолетов с целью поражения наземных целей противника. В частности, удалось нанести огневой удар по одному из пунктов управления БТГр российским оккупантам.

Вместе с тем подразделениям зенитных ракетных войск Воздушных сил и противовоздушной обороне сухопутных войск Украины в течение 16 мая удалось уничтожить такие воздушные цели врага:

1 самолет Су-25;

3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10";

1 крылатую ракету.

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Другие потери оккупантов за 16 мая

Украинские защитники в зоне Операции Объединенных Сил за сутки отбили в общей сложности 11 атак оккупантов. Нашим военным при этом удалось уничтожить:

1 зенитный ракетный комплекс "Тор";

5 вражеских танков;

6 артиллерийских систем, из них 3 – реактивные системы залпового огня;

12 единиц боевой бронированной техники;

1 автомобиль российских оккупантов.

Тем временем в оперативно-тактическом командовании "Восток" сообщили, что на Востоке Украины нашим защитникам и защитницам в течение 16 мая удалось нанести оккупантам такие боевые потери:

личного состава – до 178 российских оккупантов;

5 танков;

7 боевых машин пехоты;

2 бронетранспортера;

2 боевые бронированные машины;

3 реактивные системы залпового огня;

1 артиллерийская система;

2 миномета;

5 тяжелых артиллерийских тягачей;

1 беспилотный летательный аппарат.

Напомним, что по последней информации по состоянию на утро 16 мая Россия потеряла в войне против Украины уже 27 400 военных.

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