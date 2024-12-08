Скрывает от ATACMS: где Россия держит свои новейшие Су-34

Украина на протяжении месяцев убеждала США предоставить ей разрешение на удары дальнобойными ракетами по российским аэродромам. Кремль тем временем угрожал ударами по объектам на Западе, если союзники таки пойдут на встречу Киеву.

Угрожал и готовился к неблагоприятному для себя сценарию, перебрасывая свои истребители вглубь территории в зону недосягаемости американских "атакамсов", передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Смотрите также Была ли это репетиция перед ядерным ударом: Ходжес объяснил мотив атаки новой баллистической ракетой

Москва перебросила большое количество самолетов в Саратовскую область

Так, аналитики заметили интересную тенденцию на основе спутниковых снимков. Еще в марте 2024 года на авиабазе "Энгельс-2", расположенной в 600 километрах от границы Украины, размещалось около восьми самолетов, среди которых два бомбардировщика – Ту-95 и Ту-160.

В сентябре количество самолетов на авиабазе возросло, это были преимущественно бомбардировщики Ту-22, Ту-95 и Ту-160 и также Ан-12.

В ноябре США таки разрешение Украине на удары ATACMS по России. После этого количество "жителей" "Энгельса" резко увеличилось.

Так, по состоянию на 7 декабря Россия держит на авиабазе "Энгельс-2" немало самолетов различных типов и даже фронтовые бомбардировщики Су-34.

Кремль скопил самолеты на "Энгельсе-2" / Фото MT_Anderson

На аэродроме сейчас расположен ряд бомбардировщиков, это Ту-160 в количестве двух единиц и еще один макет, а также Ту-95МС, четыре настоящих самолета и еще три макеты.

Также на снимках зафиксировано три военно-транспортных самолета, из них один Ан-12 и еще два Ил-76. Но самое главное, что на снимках можно насчитать сразу девять фронтовых бомбардировщиков Су-34. И также идентифицировать два истребителя Су-27/30.

К слову, СМИ предполагают, что США готовят пакет военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов. В нем могут быть дальнобойные ракеты ATACMS.