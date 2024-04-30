Удары ATACMS по оккупированному Крыму становятся методичными: какие цели для ударов являются приоритетными
Источник:Defense Express
Ракеты большой дальности ATACMS могут применять для поражения различных целей. Однако прежде всего основными целями являются подразделения противовоздушной обороны и аэродромы.
В ночь на 30 апреля украинские военные в очередной раз ударили по позициям врага в Крыму. Российские СМИ пишут о звуках взрывов в Евпатории, Джанкое, Симферополе, Гвардейском и Красноперекопском районе.
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Какие цели могут быть основными для ATACMS
Коллаборант Рогов снова сообщил о работе противовоздушной обороны над Джанкоем и Симферополем. Он отметил, что удар наносился ATACMS, и, конечно же, силы ПВО перехватили американские ракеты. Странно, что российское минобороны не отчиталось о таком перехвате.
Кроме этого, имеется неподтвержденная информация, что атака была комбинированная. То есть, кроме баллистических ракет, по врагу были запущены дальнобойные дроны-камиказде. Россияне настаивают, что могут сбивать баллистические ракеты с ЗРК С-400, однако это далеко от реальности. Об этом свидетельствует уничтожение такого комплекса в Джанкое.
28 апреля появилась информация о еще одном ударе ATACMS по позициям российской ПВО на мысе Тарханкут. По данным из российских неофициальных источников, атака также была успешной и завершилась уничтожением якобы только четырех пусковых установок.
Таким образом, то, что очередной удар 30 апреля нанесли по российским позициям ПВО, более чем вероятно. Говорится о тенденции с уничтожением противовоздушной обороны оккупантов на полуострове.
Именно поэтому для ATACMS первоочередной целью являются аэродромы и установки ПВО. И именно для таких задач этот комплекс создавался.
Оккупанты жалуются об ударе по подразделению ПВО
- Местные телеграм-каналы пишут, что в ночь на 28 апреля в Крыму раздавались взрывы. Говорится о более десяти взрывах в Раздольненском районе, граничащем с Джанкойским на севере Крыма.
- Взрывы были довольно мощными, местные рассказали телеграм-каналам, что у них дрожали окна. Также сообщали о звуках взрывов в Джанкое и Джанкойском районе.
- Российские власти не комментировали сообщения. Украинская сторона тоже пока воздерживается от комментариев.