Нужны ATACMS: главные цели для ударов по России уже определены

Для того, чтобы уменьшить количество ударов по территории Украины, необходимо наносить удары по территории России. В конце концов наши союзники согласились с этим решением. В частности, Соединенные Штаты разрешили бить их оружием по военным целям в России.

В то же время удары дальнобойным американским оружием по России пока запрещены. Это, добавим, устраивает не всех конгрессменов США. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп объяснил 24 Каналу, что США уже сделали большой шаг вперед, позволив использовать хоть какое-то оружие по территории России.

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Шаг вперед уже состоялся

К сожалению, разрешение на использование американского вооружения по территории России ограничено. Например, удары дальнобойными ракетами ATACMS запрещены.

Уже само решение США разрешить удары, в частности с установок HIMARS, по российским целям – это большой шаг вперед. ATACMS не позволяют использовать по известным причинам. Администрация Байдена крайне осторожна, она имеет предостережения из-за возможной эскалации с ядерной державой,

– подчеркнул Давид Шарп.

В конце концов, именно поэтому ракеты ATACMS появились в Украине только осенью 2023 года. Хотя еще с 2022 года Киев просил США предоставить эти дальнобойные ракеты.

"От этой политики, подходов и барьеров, которые американцы ставят сами же себе, избавляются очень постепенно. Как правило, к сожалению, стимулами к прогрессу являются события со знаком "минус". На этот раз наступление россиян на Харьковщине подтолкнуло США и другие страны к действиям. Почему этого не сделали раньше – вопрос риторический", – объяснил Шарп.

В этом контексте удары именно дальнобойным оружием, например, по аэродромам России, были бы чрезвычайно уместными.

"Можно найти и другие интересные цели в радиусе 250 – 300 километров от украинской границы, поражение которых создало бы России большие проблемы. Особенно это, конечно, аэродромы", – добавил военный обозреватель.

В то же время есть и хорошие новости. Ведь Франция, скорее всего, позволила Украине бить по России ракетами SCALP, дальность поражения которых – 300 километров. Хотя они и не так хорошо приспособлены к ударам по технике на открытом пространстве, как ATACMS, а все же поразить даже одну цель на условном аэродроме уже будет неплохим результатом.

Кто разрешил Украине использовать оружие по России