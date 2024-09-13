США серьезно восприняли предупреждение Путина, – Белый дом о разрешении Украине бить по России

Уже долгое время продолжаются дискуссии относительно применения дальнобойного оружия союзников по России. США не изменят своих решений по этому вопросу.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, пишет Reuters.

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Удары дальнобойными ракетами по России

На фоне переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Джон Кирби заявил, что политика США относительно ударов по территории России не изменится.

Я бы не ожидал заявления об использовании Украиной дальнобойного оружия по территории России,

– сказал советник администрации Байдена.

Он добавил, что Белый дом "воспринимает серьезно" предупреждение Владимира Путина о том, что разрешение на дальнобойные удары ракетами будет "прямым участием" НАТО в войне против России.

Отметим, что во время визита в Украину госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в позицию США необходимо вносить коррективы, учитывая изменения на поле боя. В частности, причиной называли передачу Ираном баллистических ракет малой дальности Fath-360 в Россию. Блинкен назвал это эскалацией.