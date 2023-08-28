Приблизит крушение режима Путина: какие события существенно повлияют на сознание россиян

В Россию в последнее время все чаще наведываются иногда неизвестные, а иногда и известные добрые беспилотники. Похоже, к этому так привыкли сами россияне, что им не кажется, что так быть не должно. Однако есть события, которые станут для россиян "холодным душем".

Такие события уже происходили раньше. Но, вероятнее всего, только участятся в ближайшем будущем. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Игорь Эйдман – политолог и социолог из Германии.

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Что негативно влияет на россиян

В ночь на 27 августа военная контрразведка СБУ атаковала аэродром в Курске. Дроны-камикадзе повредили четыре самолета Су-30 и один МИГ-29. Также среди пораженных целей – радары комплекса С-300 и два "Панциря".

В то же время, не только этот удар по Курску слышали и видели россияне. В последнее время в российских городах все чаще появляется "хлопок".

Пока я не вижу перелома в общественном сознании под влиянием этих атак. Дело в том, что пока частные случаи и пропаганде удается использовать это в собственных целях,

– отметил социолог.

Пропагандисты уверяют общество, что если они не победят в войне, то их начнут массированно бомбить, убивать и т.д.

В то же время немалый эффект на россиян произвела принудительная мобилизация в России. Тогда из страны сбежали сотни тысяч, многие из которых больше не вернется.

"Было по ним, когда российские войска разгромили в Харьковской области. Пропаганда пыталась это скрыть, но насилие стояло сильное у тех же ура-патриотов", – напомнил Эйдман.

А вот удары беспилотниками на россиян не производят впечатление. Уж, пожалуй, и сами привыкли к постоянному "хлопку". Главное же, по их мнению, просто "не смотреть вверх".

Скрыть все не смогут

Несмотря на все, российская пропаганда до сих пор пытается показать россиянам, в том числе и так называемым Z-патриотам, что на фронте дела обстоят хорошо. Однако как только фронт посыплется настолько, что пропаганда уже не сможет этого скрывать, а в России будут вынуждены принудительно мобилизовать еще десятки или сотни тысяч человек, все может пойти кувырком.

Любые расколы и трещины будут расширяться и углубляться, любые столкновения будут интенсифицироваться. В том числе и у патриотов. Значительная часть отвернется от Путина (не только поклонников Пригожина). Очевидно, это будет одним из факторов, приближающих крах путинского режима,

– заметил Игорь Эйдман.

Однако для этого все-таки мало только внутренних причин. Обязательной составляющей для свержения режима Владимира Путина является давление и военное, и политическое, и экономическое.

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