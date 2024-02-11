Почему Крымский "хлопок" поставили на паузу: фронтовая сводка от Свитана

Каждую ночь россияне в разных частях страны просыпаются от взрывов и пожаров. В то же время во временно оккупированном Крыму временное затишье после взрывного периода.

Почему цели украинских дронов изменились и надолго ли это в сводке с фронта для 24 Канала проанализировал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Ночная атака по Украине

В ночь на 11 февраля Россия массированно атаковала украинскую территорию дронами типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении 40 ударных БПЛА из 45. Это свидетельствует о достаточно эффективной работе противовоздушной обороны.

Почти все сбили на подлете к городам, развернули систему заблаговременно. Это показатель, мы сбиваем обычно все – когда "Шахеды" заходят вглубь страны. Труднее перехватить, когда дроны идут вдоль линии фронта или границы,

– добавил Свитан.

Почему атак по Крыму стало меньше

На днях партизаны движения "Атеш" обнаружили и показали, где расположены системы радиоэлектронной борьбы россиян во временно оккупированном Крыму. Однако в последнее время удары сил украинских спецопераций смещаются с полуострова на территорию России.

Свитан убежден, что причиной этому является дальность и количество средств поражения, которые есть на вооружении у ВСУ.

Для того, чтобы накрывать Крым, надо использовать большое количество беспилотников, десятки или заходить ракетами Storm Shadow, SCALP. Группы этих ракет поступают в Украину дозировано, их отстреливают и дальше ждут новых,

– прокомментировал полковник в запасе.

Сейчас используются дроны, разрабатываемые специалистами разведки, и их запускают преимущественно по топливных объектах врага с целью уничтожения российской экономики.

Ситуация на фронте

По словам бойцов, удерживающих позиции на левобережье Херсонщины, ситуация там похожа на ад. Но ситуация чрезвычайно тяжелая и у оккупантов. Они жалуются на отсутствие коммуникации между формированиями, а также процветание мародерства среди различных подразделений, которые могут воровать друг у друга даже машины.

Эти вопросы очень актуальны сейчас для россиян, ведь Херсонщина расположена достаточно далеко от территории России (до ближайшей точки, Ростова – около 700 километров), там сложная логистика. Сейчас врагу не хватает транспорта и средств обороны.

На восточном направлении за минувшие сутки у врага произошло тактическое продвижение в направлении Новомихайловки, Авдеевки и Клищеевки.

Свитан предположил, что причиной этому стала не только нехватка боеприпасов из-за затягивания с принятием помощи Украине, но и смена военного командования украинской армии.

Россияне прекрасно это понимают. Пока не наладится система, а это недели, россияне будут в это время давить, понимая, что есть недостаток управления и коммуникации,

– подчеркнул военный эксперт.