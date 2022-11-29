Это может быть очень скоро, – "Аэроразведка" об ударах дронами по российским объектам
Уж очень скоро может быть тот день, когда в ответ на очередную российскую атаку вылетит беспилотник в сторону военных объектов оккупантов.
Об этом в эфире 24 канала рассказал – руководитель направления роботизированных технологий ОО "Аэроразведка" Вадим Юник. Он отметил, что на самом деле это произойдет очень быстро. Это можно увидеть на примере морской операции.
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По его словам, никто не верил в то, что Украина, не имеющая собственного флота, может бороться и как-то побеждать россиян на море. Однако мы видим, насколько ловки наши люди и могут это делать. Главное правильно поставленная задача и все может происходить.
Так же с беспилотниками. Уже пришло то время, когда нам нужно отвечать по базам, отвечать по центрам, чтобы останавливать саму возможность наносить по нам удар,
– заявил Вадим Юник.
Насколько сложно создать беспилотник
"На самом деле это сложно, потому что это связано не только с расстоянием и физическими возможностями, но и так же пониманием, что против этого беспилотника будет большое противодействие", – пояснил Юник.
Он добавил, что сейчас война более технологична и очень много средств, как у них, так и у нас, чтобы противодействовать беспилотникам. Дрону нужно пройти этот путь, то есть он должен пройти свою задачу, когда его пытаются сбить.
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