Новая стратегия Украины: как уничтожение дата-центров "Яндекса" и удары по НПЗ подрывают управление в России

Украина расширяет кампанию атак на российскую инфраструктуру, нанося атаки не только по нефтеперерабатывающим заводам, но и по дата-центрам, от которых зависит работа цифровых сервисов, бизнеса и государственных систем России. В то же время возобновление ударов по НПЗ и поражение объектов в тысячах километров от украинской границы демонстрируют, что российский тыл остается уязвимым.

Украина расширяет кампанию ударов по российской инфраструктуре, атакуя не только нефтеперерабатывающие заводы, но дата-центры, от которых зависит работа цифровых сервисов, бизнеса и государственных систем России. В то же время возобновление ударов по НПЗ и поражение объектов в тысячах километрах от украинской границы демонстрируют, что российский тыл остается уязвимым.

Военный аналитик Ян Матвеев объяснил для 24 Канала, почему дата-центры могут стать стратегически важными целями, как их уничтожение влияет на российскую экономику и военную инфраструктуру и почему восстановление таких объектов значительно сложнее, чем обычных складов. Также он проанализировал значение новых ударов по российским НПЗ и возможности украинских дальнобойных дронов преодолевать большие расстояния в условиях российской противовоздушной обороны.

Цифровая уязвимость: почему дата-центры важнее складов

Украина открыла новый фронт в войне против России, начав кампанию по ударам по российским центрам обработки данных. Первой масштабной целью стал дата-центр компании "Яндекс" в Сасово Рязанской области, расположенный на территории подсанкционного завода "Саста".

Эта атака продемонстрировала переход боевых действий на новый уровень, где уязвимыми становятся не только физические ресурсы врага, но и сами механизмы управления государством и экономикой.

Важно! В результате атаки беспилотников в Калужской области России получил повреждения объект инфраструктуры компании "Яндекс". Из-за этого ожидаются временные сбои в работе онлайн-сервисов, поскольку была повреждена серверная часть оборудования. За последнее время это уже второй дата-центр этой компании, пострадавший от аналогичных ударов.

Удар по инфраструктуре "Яндекса" уже привел к серьезным сбоям в работе российских корпоративных систем. Проблемы с доступом ощутили пользователи сервисов Яндекс.Cloud, Яндекс.Pay, а также клиенты крупных финансовых учреждений, в частности, Т-Банка, где была парализована работа корпоративных мессенджеров и почтовых рассылок. Сбои коснулись маркетплейсов Wildberries, Ozon и ресурсов крупных девелоперов.

Однако главная угроза России заключается не во временных неудобствах гражданских пользователей. Как объясняет военный аналитик Ян Матвеев, дата-центр кардинально отличается от обычного логистического хаба.

Если товары по уничтоженному составу можно временно перегрузить в фуры или перевезти на другой объект, центр обработки данных – это сложный промышленный комплекс электроники. В случае его уничтожения серверы и хранилища выгорают дотла, и объект приходится строить с нуля.

Инфраструктура "Яндекса" глубоко интегрирована в русскую государственную систему. Компания выполняет роль монополиста на рынке обработки данных в России, предоставляя серверные мощности не только частному бизнесу, но и государственным структурам.

Из-за хронической нехватки собственных ресурсов и коррупции российские силовые и государственные ведомства часто отдают обработку данных на аутсорс крупным IT-компаниям. Соответственно, уничтожение таких объектов создает прямую угрозу коммуникациям и управлению военными технологиями. Есть даже неподтвержденные данные о том, что отдельные дата-центры вовлечены в поддержку работы российских атомных электростанций.

Конец паузы: возобновление ударов по нефтеперерабатывающей отрасли

Параллельно с открытием "цифрового фронта" Вооруженные силы Украины возобновили масштабные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы после продолжительной паузы. Новыми целями стали НПЗ "Газпрома" в городе Салават (Башкортостан) с мощностью переработки более семи миллионов тонн в год, а также Омский НПЗ – самый крупный нефтеперерабатывающий комплекс в России.

Предпосылки предшествующей паузы в ударах по НПЗ остаются предметом дискуссий. Это могло быть как политическое решение на фоне заявлений западных партнеров, так и технологическая необходимость – время, необходимое для обновления линейки беспилотников и накопления достаточного количества дронов для уверенного прорыва обороны противника.

Однако ключевым фактором возобновления атак стало отсутствие какой-либо симметричной реакции со стороны Кремля. Россия не прекратила террор украинских городов, продолжая ежедневные удары по гражданской инфраструктуре, энергетике и жилым домам в Киеве, Прилуках, Кременчуге и других городах. Соответственно, Украина сняла какие-либо негласные ограничения и продолжила уничтожение экономического потенциала врага.

Иллюзия защиты: как дроны преодолевают 3000 километров

Удар по Омскому НПЗ, расположенному почти в трех тысячах километрах от украинской границы, стал показательным индикатором состояния российской противовоздушной обороны. Беспилотник, двигающийся с крейсерской скоростью 100 – 150 километров в час, находился в воздушном пространстве России много часов.

Несмотря на наличие радаров, истребительной авиации и боевых вертолетов, российская армия оказалась неспособна обнаружить и перехватить цель на такой огромной дистанции. Это доказывает абсолютную уязвимость стратегических объектов в глубоком тылу России.

На этом фоне заявления Министерства обороны России о якобы перехвате 1750 украинских дронов и 17 крылатых ракет "Фламинго" выглядят как попытка скрыть собственную беспомощность.

Российская пропаганда месяцами отчитывалась об уничтожении украинских цехов по сбору беспилотников, издавая удары по обычным жилым дворам за ликвидацию военных заводов. Однако реальность свидетельствует об обратном: украинское производство дальнобойного оружия не только не остановилось, но и масштабировалось, позволяя проводить комплексные операции по уничтожению нефтяной и цифровой инфраструктуры агрессора.

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