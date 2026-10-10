Україна розширює кампанію ударів по російській інфраструктурі, атакуючи не лише нафтопереробні заводи, а й дата-центри, від яких залежить робота цифрових сервісів, бізнесу та державних систем Росії. Водночас відновлення ударів по НПЗ і ураження об'єктів за тисячі кілометрів від українського кордону демонструють, що російський тил залишається вразливим.

Військовий аналітик Ян Матвєєв пояснив для 24 Каналу, чому дата-центри можуть стати стратегічно важливими цілями, як їхнє знищення впливає на російську економіку та військову інфраструктуру і чому відновлення таких об'єктів значно складніше, ніж звичайних складів. Також він проаналізував значення нових ударів по російських НПЗ і можливості українських далекобійних дронів долати великі відстані в умовах російської протиповітряної оборони.

Цифрова вразливість: чому дата-центри важливіші за склади

Україна відкрила новий фронт у війні проти Росії, розпочавши кампанію ударів по російських центрах обробки даних. Першою масштабною ціллю став дата-центр компанії "Яндекс" у місті Сасово Рязанської області, розташований на території підсанкційного заводу "Саста".

Ця атака продемонструвала перехід бойових дій на новий рівень, де вразливими стають не лише фізичні ресурси ворога, а й самі механізми управління державою та економікою.

Важливо! Внаслідок атаки безпілотників у Калузькій області Росії зазнав пошкоджень об'єкт інфраструктури компанії "Яндекс". Через це очікуються тимчасові збої в роботі онлайн-сервісів, оскільки було пошкоджено серверну частину обладнання. За останній час це вже другий дата-центр цієї компанії, який постраждав від аналогічних ударів.

Удар по інфраструктурі "Яндекса" вже призвів до серйозних збоїв у роботі російських корпоративних систем. Проблеми з доступом відчули користувачі сервісів Яндекс.Cloud, Яндекс.Pay, а також клієнти великих фінансових установ, зокрема Т-Банку, де була паралізована робота корпоративних месенджерів та поштових розсилок. Збої зачепили маркетплейси Wildberries, Ozon та ресурси великих девелоперів.

Проте головна загроза для Росії полягає не в тимчасових незручностях цивільних користувачів. Як пояснює військовий аналітик Ян Матвєєв, дата-центр кардинально відрізняється від звичайного логістичного хабу.

Якщо товари зі знищеного складу можна тимчасово перевантажити у фури або перевезти на інший об'єкт, то центр обробки даних – це складний промисловий комплекс електроніки. У разі його знищення сервери та сховища вигорають вщент, і об'єкт доводиться будувати з нуля.

Інфраструктура "Яндекса" глибоко інтегрована в російську державну систему. Компанія виконує роль монополіста на ринку обробки даних у Росії, надаючи серверні потужності не лише приватному бізнесу, а й державним структурам.

Через хронічну нестачу власних ресурсів та корупцію російські силові та державні відомства часто віддають обробку даних на аутсорс великим IT-компаніям. Відповідно, знищення таких об'єктів створює пряму загрозу для комунікацій та управління військовими технологіями. Існують навіть непідтверджені дані про те, що окремі дата-центри залучені до підтримки роботи російських атомних електростанцій.

Кінець паузи: відновлення ударів по нафтопереробній галузі

Паралельно з відкриттям "цифрового фронту" Збройні сили України відновили масштабні атаки на російські нафтопереробні заводи після тривалої паузи. Новими цілями стали НПЗ "Газпрому" в місті Салават (Башкортостан) із потужністю переробки понад сім мільйонів тонн на рік, а також Омський НПЗ – найбільший нафтопереробний комплекс у Росії.

Причини попередньої паузи в ударах по НПЗ залишаються предметом дискусій. Це могло бути як політичне рішення на тлі заяв західних партнерів, так і технологічна необхідність – час, потрібний для оновлення лінійки безпілотників та накопичення достатньої кількості дронів для впевненого прориву оборони противника.

Однак ключовим фактором відновлення атак стала відсутність будь-якої симетричної реакції з боку Кремля. Росія не припинила терор українських міст, продовжуючи щоденні удари по цивільній інфраструктурі, енергетиці та житлових будинках у Києві, Прилуках, Кременчуці та інших містах. Відповідно, Україна зняла будь-які негласні обмеження і продовжила знищення економічного потенціалу ворога.

Ілюзія захисту: як дрони долають 3000 кілометрів

Удар по Омському НПЗ, розташованому майже за три тисячі кілометрів від українського кордону, став показовим індикатором стану російської протиповітряної оборони. Безпілотник, що рухається з крейсерською швидкістю 100 – 150 кілометрів на годину, перебував у повітряному просторі Росії багато годин.

Попри наявність радарів, винищувальної авіації та бойових гелікоптерів, російська армія виявилася нездатною виявити та перехопити ціль на такій величезній дистанції. Це доводить абсолютну вразливість стратегічних об'єктів у глибокому тилу Росії.

На цьому тлі заяви Міністерства оборони Росії про нібито перехоплення 1750 українських дронів та 17 крилатих ракет "Фламінго" виглядають як спроба приховати власну безпорадність.

Російська пропаганда місяцями звітувала про знищення українських цехів зі збирання безпілотників, видаючи удари по звичайних житлових дворах за ліквідацію військових заводів. Проте реальність свідчить про протилежне: українське виробництво далекобійної зброї не лише не зупинилося, а й масштабувалося, дозволяючи проводити комплексні операції зі знищення як нафтової, так і цифрової інфраструктури агресора.

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