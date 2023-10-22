Если Россия будет наносить удары по энергосистеме – обязательно будет возмездие, – ГУР

В ГУР ожидают, что этой зимой Россия снова будет наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Андрей Юсов подчеркнул, что на каждые подобные удары будет ответ.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что мы имеем дело с врагом, регулярно атакующим гражданскую инфраструктуру. Так что вполне логично ожидать и готовиться к продолжению таких ударов этой зимой.

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За удары по украинской инфраструктуре будет ответ

Юсов подчеркнул, что Украина готовится к вероятным обстрелам по гражданской инфраструктуре. Он добавил, что в случае повторных атак обязательно будет возмездие.

Мы также готовимся, получаем новые средства и возможности для противодействия, в том числе, как было анонсировано военно-политическим руководством, если такие удары будут наноситься, обязательно будет возмездие,

– сказал Андрей Юсов.

Он добавил, что тактику "возмездия" Украина заранее раскрывать не будет, чтобы не облегчать работу врагу. Ведь в наших интересах, чтобы они "старались" и тщетно тратили больше ресурсов их бюджета.

Также Андрей Юсов отметил, что "хлопок" на России процветает и это будет продолжаться.

Украина цивилизованное государство и это означает, что хлопок происходит в России в тех местах, которые имеют прямое отношение к геноцидной войне против Украины. Это принципиальный вопрос,

– уточнил он.

Готова ли Украина к возможным обстрелам

В Минэнерго заверили, что этой зимой энергетическая инфраструктура Украины будет защищена лучше, чем в прошлом. В частности: