"Враг не достиг целей": в СНБО назвали цель ударов россиян по энергетике
- Россия не достигла целей создания блэкаута в Украине благодаря усилиям украинских энергетиков и поддержке международных партнеров.
- Попытки Кремля создать информационные "пузыри" и дестабилизировать ситуацию потерпели неудачу из-за разъяснительной работы и блокировки вражеских ботоферм.
Россия не смогла достичь целей во время зимних ударов по украинской энергетике. Попытки устроить тотальный блэкаут и спровоцировать внутреннюю дестабилизацию провалились.
Россия не смогла уничтожить украинскую энергосистему, потому что ей активно противодействовали. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Смотрите также На фоне отключений света: как украинцы относятся к энергетикам – исследования
Что стремились сделать россияне?
По словам Коваленко, ключевая ставка Кремля была на создание "тотального блэкаута" и информационную подпитку "восстания украинцев". Однако эти планы провалились, а враг не достиг поставленных целей. Россиянам не удалось обвалить энергосистему благодаря усилиям украинских энергетиков и поддержке международных партнеров.
Также, по его словам, не сработала попытка создать "пузырь революции" в информационном пространстве. Часть вражеских ботоферм было заблокировано, а с населением постоянно велась разъяснительная работа.
В СНБО отмечают, что это не первое информационное поражение России. Несмотря на значительные ресурсы и разветвленную инфраструктуру пропаганды, Москва не имеет стратегического преимущества. Российская сторона, в частности, не смогла навязать на Западе нарративы о "преследовании верующих" в Украине, дискредитировать тему похищения украинских детей, убедить мир в якобы нежелании Киева к миру или снизить уровень поддержки Украины в Европе.
Отдельно отмечается, что, несмотря на активные информационные кампании, Россия потерпела поражение и на других направлениях, в частности во время избирательных процессов в Молдове.
Что известно о последней атаке россиян на украинскую энергетику?
20 февраля Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о подготовке России к новым атакам на украинскую энергосистему. Несмотря на это, он отметил, что ситуация с электроснабжением постепенно стабилизируется благодаря восстановлению и повышению температуры.
В ночь на 22 февраля Россия нанесла массированный удар по областям Украины. Под атакой находилась энергетическая инфраструктура в 6 областях Украины.
В областях, где позволяет ситуация с безопасностью, – начались восстановительные работы. Однако потребность в экономном энергопотреблении все же сохраняется.