"Враг не достиг целей": в СНБО назвали цель ударов россиян по энергетике

Россия не смогла достичь целей во время зимних ударов по украинской энергетике. Попытки устроить тотальный блэкаут и спровоцировать внутреннюю дестабилизацию провалились.

Россия не смогла уничтожить украинскую энергосистему, потому что ей активно противодействовали. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Что стремились сделать россияне?

По словам Коваленко, ключевая ставка Кремля была на создание "тотального блэкаута" и информационную подпитку "восстания украинцев". Однако эти планы провалились, а враг не достиг поставленных целей. Россиянам не удалось обвалить энергосистему благодаря усилиям украинских энергетиков и поддержке международных партнеров.

Также, по его словам, не сработала попытка создать "пузырь революции" в информационном пространстве. Часть вражеских ботоферм было заблокировано, а с населением постоянно велась разъяснительная работа.

В СНБО отмечают, что это не первое информационное поражение России. Несмотря на значительные ресурсы и разветвленную инфраструктуру пропаганды, Москва не имеет стратегического преимущества. Российская сторона, в частности, не смогла навязать на Западе нарративы о "преследовании верующих" в Украине, дискредитировать тему похищения украинских детей, убедить мир в якобы нежелании Киева к миру или снизить уровень поддержки Украины в Европе.

Отдельно отмечается, что, несмотря на активные информационные кампании, Россия потерпела поражение и на других направлениях, в частности во время избирательных процессов в Молдове.

Что известно о последней атаке россиян на украинскую энергетику?