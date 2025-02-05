По энергетике летит все, что есть у России, кроме ядерного оружия, – Минэнерго

Украинская энергосистема переживает обстрелы той или иной мощности чуть ли не ежедневно. Во время массированных атак россияне используют все виды имеющегося вооружения, за исключением ядерного оружия.

Соответствующую информацию сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время встречи в Европейской бизнес-ассоциации в среду, 5 февраля, передает 24 Канал со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

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Как Россия бьет по энергетике

Министр рассказал, что после приобретения обстрелов энергосистемы регулярного характера с 22 марта 2024 года количество массированных атак уже достигло 15. Наиболее масштабными были атаки 26 августа 2024 года и 13 декабря того же года. Тогда враг выпустил 236 ракет и БпЛА и 300 воздушных целей соответственно.

Сегодня по энергетике летит все, что у них есть, кроме ядерного оружия,

– подчеркнул он.

Герман Галущенко объяснил, что такие массированные обстрелы отличаются от ежедневных по сложности и количеству оружия, которое использует Россия. Также он отметил, что экономической целесообразности в массированных обстрелах нет, поскольку были удары, которые обходились, по подсчетам военных в 1,3 миллиарда долларов.

"Враг не считает деньги. В 2022-2023 годах они преимущественно использовали "Шахэды", чтобы уничтожить, например, трансформатор. Сравнивая стоимость "Шахеда" и трансформатора, можно понять, что это, очевидно, экономически обоснованный удар", – отметил украинский чиновник.

По его словам, в течение 2024 года примерно 1,7 тысячи единиц ракет и дронов было применено по энергетике, только за время с 17 ноября по сегодня использовали около 950. В то же время он подчеркнул, что целостность и стабильная работа энергосистемы обеспечивается благодаря энергетикам.

Галущенко говорит, что им удается быстро восстанавливать повреждения, несмотря на риск для жизни, которому подвергаются, когда чинят оборудование под напряжением и под давлением. Он отметил, что энергетика устоит в 2025 году и что с помощью ВСУ удастся избежать тяжелых последствий даже от массированных ударов.