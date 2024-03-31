Нет привязки к сезонам: Рябцев предположил, почему Россия именно сейчас массированно бьет по энергетике

Россия продолжает акцентировано бить по энергетике Украины. Сейчас важно работать над распределенной генерацией, чтобы нормально пройти следующую зиму.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, отметив, что нет четкого ответа, почему Россия именно сейчас начала бить по энергетике. Цели Кремля постоянно меняются, поэтому вполне возможно, что "царь сегодня встал с одной ноги – и решил бить по энергетике".

Смотрите также Летающая смерть: что известно о ракетах Х-101, которыми Россия обстреляла Украину 31 марта

Несмотря на это, удары оккупантов по энергетике не прекращались. В последнее время они просто стали более активными.

Надо работать над распределенной генерацией

Как отметил Рябцев, игнорировать последствия этих ударов нельзя. Повреждения есть. И нужно думать, как восстанавливать объекты и защитить те, которые пока не были под ударами.

Тут нет привязки к сезонам. Сейчас будет тяжелый период межсезонья, когда нужно будет не только восстанавливать объекты, которые повреждены... Но и надо думать, как плотнее защитить объекты, которые не попали под обстрел. Также стоит думать, как построить как можно больше высокоманевренных объектов генерации,

– отметил Рябцев.

Желательно, чтобы это были не солнечные панели и ветроагрегаты. Важно сконцентрироваться на объектах когенерации, которые могут производить не только электрическую, но и тепловую энергию. Основным топливом для них являются местные источники – природный газ, биогаз и тому подобное.

Распределенная генерация позволит успешно пройти следующий отопительный сезон. Но над этим нужно уже работать.

Удары по энергетике: кратко