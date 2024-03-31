Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, зауваживши, що немає чіткої відповіді, чому Росія саме зараз почала бити по енергетиці. Цілі Кремля постійно змінюються, тому цілком можливо, що "цар сьогодні встав з одної ноги – і вирішив бити по енергетиці".

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Попри це, удари окупантів по енергетиці не припинялися. Останнім часом вони просто стали активнішими.

Треба працювати над розподіленою генерацією

Як наголосив Рябцев, ігнорувати наслідки цих ударів не можна. Пошкодження є. І потрібно думати, як відновлювати об'єкти та захистити ті, які наразі не були під ударами.

Тут немає прив'язки до сезонів. Зараз буде важкий період міжсезоння, коли потрібно буде не лише відновлювати об'єкти, які пошкоджені… Але й треба думати, як щільніше захистити об'єкти, які не потрапили під обстріл. Також варто думати, як збудувати якнайбільше високоманеврових об'єктів генерації,

– зазначив Рябцев.

Бажано, щоб це були не сонячні панелі та вітроагрегати. Важливо сконцентруватися на об'єктах когенерації, які можуть виробляти не лише електричну, але й теплову енергію. Основним паливом для них є місцеві джерела – природний газ, біогаз тощо.

Розподілена генерація дозволить успішно пройти наступний опалювальний сезон. Але над цим потрібно вже працювати.

Удари по енергетиці: коротко