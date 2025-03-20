У Зеленского расставили точки над "і" относительно "энергетического перемирия", на которое согласился Путин

В Кремле заявили, что поддерживают идею перемирия и якобы даже сбили дроны, которые летели в Украину, поскольку началось 30-дневное прекращение огня. На самом деле Украина вторую ночь подряд страдает от российских атак.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что анонсированное перемирие не началось. Сообщение вражеского минобороны, как всегда, оказались ложью.

К теме Москва обвиняет Киев в "срыве" договоренностей не бить по энергетике после своей массированной атаки

Пока есть только политические решения

Информационная кампания, которую начали россияне, была вынужденным шагом после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом. Украина полностью согласилась на предложение США о перемирии, но Россия на самом деле этого не сделала.

Стоит обратить внимание, что трактовка понятия "инфраструктура" отличается у Москвы и у Вашингтона. Например, Кремль может сказать, что не будет бить по энергетике, потому что зима уже закончилась, погодные условия совсем другие. Зато оккупанты не отказываются атаковать больницы, детские сады, школы.

Есть политические решения, но нужно обсудить технические моменты: как будет действовать перемирие, кто его будет контролировать, какие объекты войдут в перечень. Не думаю, что это займет много времени, потому что мы видим стратегию американской стороны. Они хотят быстрых решений,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Несмотря на это, Россия будет использовать каждую возможность, чтобы разрушить украинскую инфраструктуру, убить гражданских – это главные инструменты страны-агрессора. Со своей стороны в США с Украиной попытаются как можно быстрее определит объекты, по которым нельзя стрелять.

На какие шаги готова Украина

Украина наносит удары исключительно по военным целям, НПЗ, которые приносят России огромные прибыли и питают фронт. Зато оккупанты масштабно атакуют гражданскую инфраструктуру. Поэтому Украина предлагала остановить атаки в воздухе, чтобы не было взаимных ракетно-дронных ударов.

Это первый шаг. Украина демонстрирует готовность к определенным шагам по деэскалации. Россия даже в такой ситуации хочет получить определенные дивиденды,

– отметил Подоляк.

Более того, Россия спекулирует на теме переговоров с Трампом. Ведь прекращение военной помощи Киеву никто не обсуждал, хотя официальные ресурсы Кремля об этом написали.

Россияне выдвигают условия, которые являются нереальными. Украина синхронизирует свою позицию с американской стороной. Теперь вопрос в том, смогут ли США нажать на Россию, чтобы четко установить, что будет означать тот или иной шаг. Мирный процесс требует доработки, консультаций, но по крайней мере он начался.

Учитывая стиль президента США, все может произойти достаточно быстро. Украина заинтересована в мире, вопрос только в его условиях,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Опасения США, что Украина как-то будет мешать установлению мира были безосновательными. Однако Россия сейчас демонстрирует совершенно другие желания.