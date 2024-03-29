Готова к работе в любых условиях: как функционирует энергосистема после обстрелов

Россия усилила массированные удары и снова целится в объекты критической инфраструктуры. После атак в некоторых регионах действуют аварийные отключения. Однако, даже несмотря на очередные обстрелы, объединенная энергосистема Украины сбалансирована и работает.

Об этом 24 Каналу рассказал аналитик энергетических рынков Максим Белявский, отметив, что после массированных обстрелов действительно вводились ограничения. Они касаются, прежде всего промышленных потребителей, но и также других категорий.

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Какая ситуация в энергосистеме

Ограничения необходимы для того, чтобы критическая инфраструктура в восточных и центральных регионах Украины работала стабильно. Возможно, такие ограничения будут более жесткими в вечерний период суток. Это связано с тем, что потребление электрической энергии тогда существенно возрастает.

"Но хотел бы подчеркнуть, что наша энергосистема сбалансирована. Мы получаем аварийную помощь от сопредельных европейских стран. Это стало возможным благодаря синхронизации украинской энергосистемы с энергосетью Европейского Союза", – рассказал Максим Белявский.

Насколько существенной является такая помощь

Во время первых массовых атак Украина сразу получила помощь от трех стран. В общем синхронизация с европейской энергосетью выручает нас не только сегодня, а с начала полномасштабного вторжения.

Именно в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года были осуществлены тестовые подключения. С тех пор мы остаемся синхронизированы с энергосетью Европейского Союза.

Это важно, потому что дает нам дополнительную устойчивость к так называемым будоражащим нагрузкам и разгрузкам. Например, если мгновенно из энергосистемы отключается генерирующая мощность, или наоборот отключается потребитель, то происходит увеличение или уменьшение частоты,

– пояснил аналитик энергетических рынков.

Поэтому наши привычные 50 Герц или увеличиваются, или уменьшаются. Это означает, что происходит отключение потребителя, который был подключен к сети. Если Украина работает в таком автономном режиме, устойчивость к воздействиям очень незначительна. А после синхронизации она повысилась в несколько раз. Поэтому такие активные меры нам очень помогли.

Почему Россия возобновила свои удары именно сейчас

Оккупанты вернулись к террору мирного населения и снова бьют по критически важной инфраструктуре, в частности энергетической. По словам Максима Белявского, причин для этого есть несколько. Прежде всего, в действиях россиян заметна агония, ведь существенных успехов на фронте они не имеют.

С другой стороны, мы видим определенный стратегический план блокирования украинской экономики, а после этого – увеличение общественно-политических настроений в государстве. Кроме того, враг пытается нас сломать, разувериться.

Но этого не будет, потому что Укрэнерго и другие субъекты критической инфраструктуры достаточно активно привлекали и привлекают иностранную помощь. Наши объекты критической инфраструктуры готовы к работе в любых условиях,

– отметил аналитик энергетических рынков.

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