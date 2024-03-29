Про це 24 Каналу розповів аналітик енергетичних ринків Максим Білявський, зауваживши, що після масованих обстрілів справді вводились обмеження. Вони стосуються, найперше промислових споживачів, але й також інших категорій.

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Якою є ситуація в енергосистемі

Обмеження необхідні для того, щоб критична інфраструктура у східних та центральних регіонах України працювала стабільно. Можливо, такі обмеження будуть більш жорсткими у вечірній період доби. Це пов'язано з тим, що споживання електричної енергії тоді суттєво зростає.

"Але хотів би підкреслити, що наша енергосистема збалансована. Ми отримуємо аварійну допомогу від суміжних європейських країн. Це стало можливим завдяки синхронізації української енергосистеми з енергомережею Європейського Союзу", – розповів Максим Білявський.

Наскільки суттєвою є така допомога

Під час перших масових атак Україна одразу отримала допомогу від трьох країн. Загалом синхронізація з європейською енергомережею виручає нас не лише сьогодні, а від початку повномасштабного вторгнення.

Саме у ніч з 23 на 24 лютого 2022 року були здійснені тестові підключення. Відтоді ми залишаємось синхронізовані з енергомережею Європейського Союзу.

Це важливо, бо дає нам додаткову стійкість до так званих збурювальних навантажень і розвантажень. Наприклад, якщо миттєво з енергосистеми відключається генеруюча потужність, або навпаки відключається споживач, то відбувається збільшення чи зменшення частоти,

– пояснив аналітик енергетичних ринків.

Відтак наші звичні 50 Герц або збільшуються, або зменшуються. Це означає, що відбувається відключення споживача, який був підключений до мережі. Якщо Україна працює в такому автономному режимі, стійкість до збурень дуже незначна. А після синхронізації вона підвищилась у кілька разів. Тому такі активні заходи дуже нам допомогли.

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Окупанти повернулися до терору мирного населення та знову б'ють по критично важливій інфраструктурі, зокрема енергетичній. За словами Максима Білявського, причин для цього є декілька. Найперше, у діях росіян помітна агонія, адже суттєвих успіхів на фронті вони не мають.

З іншого боку, ми бачимо певний стратегічний план блокування української економіки, а після цього – збурення суспільно-політичних настроїв у державі. Крім того, ворог намагається нас зламати, зневірити.

Але цього не буде, тому що Укренерго та інші суб'єкти критичної інфраструктури достатньо активно залучали й залучають іноземну допомогу. Наші об'єкти критичної інфраструктури готові до роботи у будь-яких умовах,

– наголосив аналітик енергетичних ринків.

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