Глава Черниговской МВА предупредил о планах врага ударить по критической инфраструктуре города

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сделал новое предупреждение о возможных действиях россиян. Чиновник отметил, что враг планирует нанести удары по критической инфраструктуре Чернигова.

Кроме того, Брижинский в очередной раз призвал граждан в случае воздушной тревоги не игнорировать ее и проходить в укрытие гражданской защиты.

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Враг планирует ударить по критической инфраструктуре Чернигова

Начальник Черниговской МВА отметил, что российская армия хочет нанести удары по ряду объектов критической инфраструктуры Чернигова.

К объектам критической инфраструктуры относятся:

телерадиовышки;

теплоэлектростанции;

газораспределительные станции;

административные здания органов власти и тому подобное.

Избегайте мест скопления людей и не находитесь рядом с объектами критической инфраструктуры,

– подчеркнул Брижинский.

Что поразил враг во время последней массированной атаки по Украине

В Министерстве энергетики отметили, что во время ночной массированной атаки 8 мая были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Также в результате атаки было повреждено оборудование на одном из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе.

Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил об атаке на энергоинфраструктуру Полтавщины. На объекте возник пожар. К счастью – без пострадавших.

Россия также атаковала 3 теплоэлектростанции ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование компании. В компании добавили, что это уже пятый массированный обстрел ее энергетических объектов за последние полтора месяца.

Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук также рассказала, что враг попал по объекту энергетики в регионе. На месте попадания возник пожар, обошлось без пострадавших, зато состояние повреждений объекта еще уточняют.

В Укрэнерго также сообщили о введении ограничений в результате массированной атаки 8 мая. Пока ограничения касаются только бизнеса и промышленности, но в компании предупредили, что если вечером потребление продолжит расти, то будут вынуждены применить аварийные отключения и для бытовых потребителей по всей Украине.