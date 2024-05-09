Глава Черниговской МВА предупредил о планах врага ударить по критической инфраструктуре города
Источник:Дмитрий Брижинский
Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сделал новое предупреждение о возможных действиях россиян. Чиновник отметил, что враг планирует нанести удары по критической инфраструктуре Чернигова.
Кроме того, Брижинский в очередной раз призвал граждан в случае воздушной тревоги не игнорировать ее и проходить в укрытие гражданской защиты.
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Враг планирует ударить по критической инфраструктуре Чернигова
Начальник Черниговской МВА отметил, что российская армия хочет нанести удары по ряду объектов критической инфраструктуры Чернигова.
К объектам критической инфраструктуры относятся:
- телерадиовышки;
- теплоэлектростанции;
- газораспределительные станции;
- административные здания органов власти и тому подобное.
Избегайте мест скопления людей и не находитесь рядом с объектами критической инфраструктуры,
– подчеркнул Брижинский.
Что поразил враг во время последней массированной атаки по Украине
- В Министерстве энергетики отметили, что во время ночной массированной атаки 8 мая были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Также в результате атаки было повреждено оборудование на одном из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе.
- Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил об атаке на энергоинфраструктуру Полтавщины. На объекте возник пожар. К счастью – без пострадавших.
- Россия также атаковала 3 теплоэлектростанции ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование компании. В компании добавили, что это уже пятый массированный обстрел ее энергетических объектов за последние полтора месяца.
- Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук также рассказала, что враг попал по объекту энергетики в регионе. На месте попадания возник пожар, обошлось без пострадавших, зато состояние повреждений объекта еще уточняют.
- В Укрэнерго также сообщили о введении ограничений в результате массированной атаки 8 мая. Пока ограничения касаются только бизнеса и промышленности, но в компании предупредили, что если вечером потребление продолжит расти, то будут вынуждены применить аварийные отключения и для бытовых потребителей по всей Украине.