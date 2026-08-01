Силы обороны нанесли удар по складу морских дронов, подразделению оккупантов и железнодорожным мостам

В ночь на 1 августа украинские защитники нанесли мощные удары по ряду важных военных целей противника. Операции были проведены в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора.

Об этом сообщили в официальном телеграмме Генерального штаба ВСУ.

Что удалось уничтожить украинским защитникам?

Украинские Силы обороны атаковали склад морских беспилотных катеров в районе Черноморского во временно оккупированном Крыму. Его захватчики использовали для подготовки и обслуживания своих плавсредств перед боевыми выходами в Черное море.

Кроме того, под меткий прицел украинских воинов попали два стратегически важных железнодорожных моста: "Сиваш" в районе Чонгара, соединяющий оккупированные территории Херсонской области с полуостровом, и мост в районе Владиславовки. Обе конструкции играют критическую роль в военной логистике врага, ведь через них россияне непрерывно перебрасывали личный состав, тяжелую технику и боеприпасы.

Серьезных потерь противник понес и в Севастополе, где было нанесено поражение подразделению радиоэлектронной разведки Черноморского флота России. Также подразделения Сил обороны успешно провели атаки на ремонтно-восстановительную базу в районе Первомайского, склад материально-технических средств возле Подового в Херсонской области и склад российских беспилотников вблизи Токмака в Запорожской области.