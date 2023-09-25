Россияне не ожидали удара: благодаря чему ВСУ успешно атаковали Севастополь

Во временно оккупированном Севастополе 22 сентября был атакован штаб российского Черноморского флота. Этот удар был совершен с неожиданного для ПВО противника направления, и именно поэтому оказался точным.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский военный эксперт Давид Шарп, предположивший, что во время атаки ракеты зашли в Севастополь со стороны гор, в то время как россияне ожидали их со стороны моря.

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Создали проблемы ПВО врага

Местность в районе Севастополя специфична, и традиционно удар по городу россияне ждали с Черного моря, оттуда его легче отразить.

А заход ракет с неудобного для систем ПВО противника направления, где есть "мертвые зоны" и где количественно не хватает систем противовоздушной обороны, всегда лучше,

– отметил военный эксперт.

Задание атакующей стороны создать российской ПВО как можно больше проблем. До того как были нанесены атаки на командный пункт Черноморского флота, а затем и штаб, произошли системные удары на юге Херсонской области и на побережье Крыма.

Благодаря этому были пробиты определенные бреши в системе ПВО россиян, и только тогда были совершены удары по судоремонтному заводу, где были попадания в ВДК "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону", а дальше – удары по штабам.

"В этом есть закономерность: сначала попадание по системам ПВО, а затем по военным объектам. И когда есть возможность применить ракеты Storm Shadow и SCALP наиболее неудобным для противника способом, это осуществляется. И маршруты ударов – одна из главных составляющих в таком подходе", – подчеркнул Шарп.

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Используются цели-ловушки

Это – комплексная операция, успех которой достигается системными действиями. Ведь, кроме того, украинские силы, возможно, использовали еще и цели-ловушки.

Россияне заявляли, что сбили в одном случае 8 ракет из 10, а в другом 5 из 6. В этих случаях, по мнению военного эксперта, они, вероятно, даже не пытались соврать, как делают это обычно. А когда запускают цели-ловушки, то их поражение может быть воспринято за успешное отражение тревоги.

Также в момент атаки другие системы ПВО, расположенные ближе к фронту, пытаются одновременно атаковать ракеты Storm Shadow противорадарными ракетами, чтобы нарушить функционирование или поразить крылатые ракеты.

"В этом смысле большое значение имеет еще и разведывательная составляющая, без которой тоже невозможен успех подобных комплексных операций", – подчеркнул Давид Шарп.

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