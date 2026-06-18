ВСУ изолируют Крым: полковник из Британии спрогнозировал, каким будет следующий шаг

Украина начала стратегические действия по изоляции Крыма – украинские бойцы атакуют мосты с российской стороны, которые соединяют полуостров с материковой частью нашей страны, а также уничтожают логистику врага на юге. Это создает для России не просто дилемму, а реальную проблему, ведь такие атаки оказывают огромное давление на российских военных.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Филип Ингрэм, отметив, что сейчас Крым является приоритетом для Украины. Россиянам же не удается помешать атакам, несмотря на значительные усилия.

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Следующий шаг изоляции Крыма

По словам полковника армии Великобритании в отставке, Россия уже получила серьезный сигнал – удары по штабу Черноморского флота в Севастополе, атаки по системам противовоздушной обороны по всему Крыму, удары по аэродромам россиян.

Кроме того, наша страна масштабно атаковала Керченский мост, после чего враг был вынужден его перекрыть. После того как россияне снова его открыли, они начали больше полагаться на железнодорожные паромы для снабжения Крыма, но и туда начало прилетать. Это изолирует Крым с южной стороны.

Ингрэм отметил, что следующим очевидным этапом стала изоляция полуострова с севера. Таким образом Украина превращает Крым в дилемму для Владимира Путина и для россиян, ведь психологически полуостров является приоритетом для российского диктатора.

В то же время Украина на самом деле не имеет возможности провести в Крыму высадку. Поэтому следующий лучший вариант – фактическая осада полуострова, чтобы прекратить его обеспечение топливом, боеприпасами и всем, что нужно людям в Крыму для выживания,

– подчеркнул он.

Полковник армии Великобритании в отставке подчеркнул, что после этого Россия не сможет использовать Крым как базу для атак по оккупированной части Украины или по самой Украине. Ей также будет сложнее использовать Крым как авиабазу или военно-морскую базу для ударов с Черного моря.

"Мы видим, что украинские силы достают до всех маршрутов поставок через сухопутный коридор, который идет из России через оккупированный Донбасс в северный Крым. Украинские силы беспилотных систем закрывают эти маршруты и достаточно успешно нарушают любые логистические поставки, которые идут у них в обе стороны", – подытожил он.

Ингрэм об изоляции полуострова: смотрите видео

Напомним, недавно министр обороны Украины Михаил Федоров сказал, что Крым "вскоре станет островом". В Кремле уже успели отреагировать – министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что якобы "не совсем понимает, как это будет происходить".

В то же время оккупанты начали укреплять крымские районы, готовясь к высадке десанта.