Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что удары по вражеским военным объектам были мощными и грамотными. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал "хлопок" в Крыму, как летчики филигранно доставили ракеты на полуостров.

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Взрывы в Крыму

Свитан отметил, что российская ПВО в Крыму достаточно мощная и очень плотная. Преодолеть ее можно только количеством. Поэтому нужно запускать в Крым по несколько десятков БпЛА, даже пустых, без взрывчатки, которые выполняли бы роль ловушки для ПВО.

Серьезная масштабная атака была 4 января. Севастополь, Саки, Новороссийск. Новороссийск нельзя оставлять. Надо с него начинать. Даже не с Крыма, а именно из Новороссийска, из самых дальних подступов к нашей территории, какими является новороссийский порт, новороссийская бухта,

– заметил полковник запаса ВСУ.

Атака по Новороссийску

По словам военного эксперта, россияне прячут системы ПВО в Новороссийске в жилых кварталах. В действительности у них нет другого выхода, ведь порт и бухта там не приспособлены к размещению пусковых установок. Нашим Силам обороны нужно уничтожать их всюду, где они есть.

"Здесь проблема у россиян. Все то, где есть военные объекты, будет уничтожено. Значит, они должны выселить жителей Новороссийска, к востоку на 30 километров. А лучше сразу за Урал. Это же касается и Белгорода, и всех портов, где могут обслуживаться военные корабли российского черноморского флота", – подчеркнул Свитан.

Сожженный самолет в Челябинске

Как он отметил, ГУР располагает самой большой агентурной сетью в России. Агенты ГУР решили красиво поздравить своего руководителя Кирилла Буданова с днем рождения 4 января и сжечь самолет Су-34, находившийся на аэродроме в Челябинске.

Каждый самолет – это большая проблема для наших лётчиков, для нашего ПВО. Если он уничтожается на земле, это большой плюс для нашей разведки. Спасибо ГУР за столь правильный грамотный подход к решению всех этих вопросов. Еще раз поздравления Кириллу Буданову,

– подчеркнул летчик-инструктор.

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