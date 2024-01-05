Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що удари по ворожих військових об'єктах були потужними та грамотними. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував "бавовну" в Криму, як те, що льотчики філіграні доправили ракети до півострова.

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Вибухи у Криму

Світан зазначив, що російська ППО в Криму доволі потужна та дуже щільна. Подолати її можна лише кількістю. Тож, треба запускати на Крим по кілька десятків БпЛА, навіть порожніх, без вибухівки, які б виконували роль пастки для ППО.

Серйозна масштабна атака була 4 січня. Севастополь, Саки, Новоросійськ. Новоросійськ не можна залишати. Треба з нього починати. Навіть не з Криму, а саме з Новоросійська, з найдальших підступів до нашої території, якими є новоросійський порт, новоросійська бухта,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Атака по Новоросійську

За словами військового експерта, росіяни ховають системи ППО в Новоросійську в житлових кварталах. Насправді в них немає іншого виходу, адже порт і бухта там не пристосовані до розміщення пускових установок. Нашим Силам оборони треба знищувати їх усюди, де вони є.

"Тут проблема в росіян. Усе те, де є військові об'єкти, буде знищене. Значить вони повинні виселити жителів Новоросійська, на схід на 30 кілометрів. А краще одразу за Урал. Це ж стосується і Бєлгорода, й усіх портів, де можуть обслуговуватись військові кораблі російського чорноморського флоту", – наголосив Світан.

Спалений літак у Челябінську

Як він зазначив, ГУР має найбільшу агентурну мережу в Росії. Агенти ГУР вирішили красиво привітати свого керівника Кирила Буданова з днем народження 4 січня та спалити літак Су-34, що перебував на аеродромі в Челябінську.

Кожен літак – це велика проблема для наших льотчиків, для нашого ППО. Якщо він знищується на землі, це великий плюс нашій розвідці. Дякую ГУР за такий правильний грамотний підхід до вирішення цих усіх запитань. Ще раз вітання Кирилу Буданову,

– підкреслив льотчик-інструктор.

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