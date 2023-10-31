"Коридор" пробит и сможет что-то лететь, – Братчук о предстоящих ударах по Крыму

На территории временно оккупированного Крымского полуострова находятся десятки военных объектов России. Сегодня украинские военные эффективно работают над ликвидацией мест, где сосредотачиваются вражеские группировки.

Украине известны координаты всех военных объектов России в аннексированном Крыму. Об этом 24 Каналу сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, заметив, что врагу не удастся ничего скрыть.

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Стратегическая защита крымского неба

Утром 30 октября в Крыму пришел "хлопок". Произошел он в районе села Молочное Сакского района. По данным российских СМИ, в результате взрыва якобы поврежден зенитно-ракетный комплекс С-300.

Соответствующие решения приняты. Сейчас идет подготовительная работа по дальнейшему уничтожению российских объектов. Вчера (30 октября – 24 Канал) был пробит очередной "коридор" в так называемой системе противовоздушной обороны аннексированного Крыма. По этому "коридору" уже может что-то лететь,

– отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Эти средства ПВО не фронтового и армейского назначения. По словам Братчука, речь идет о более серьезных вещах, возможно даже о стратегической защите крымского неба.

"Точность поражения по Крыму впечатляет. Если летит, то 100% прилетает. Попадание есть всегда. Будем надеяться, что такая работа и в дальнейшем будет проводиться", – отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

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Баллистику до сих пор сложно сбивать

Российские захватчики утром 30 октября атаковали ракетами судоремонтный завод в Одесской области. Военные склоняются к тому, что обстрелы были совершены ракетами из ОТРК "Искандер-М".

Ракеты летели из Джанкойского района временно оккупированного Крыма. Также пуски были из соседнего Красногвардейского района. Враг в течение нескольких дней пытался проложить определенные маршруты, чтобы потом наносить ракетные удары,

– сказал Братчук.

Оккупанты прокладывали маршрут с Юга. БПЛА летели через Николаевщину, север Одесской области, затем Кропивницкий и Винницу. По такому же маршруту двигались ракеты. Этот путь был проложен, чтобы запутать систему противовоздушной обороны Украины.

Несмотря на то, что наша система ПВО существенно усилилась, сбивать баллистику сложно. Однако есть система, например, SAMP/T, охотящаяся за баллистическими ракетами.

"Конечно, сегодня нам хотелось бы иметь такие средства огневого поражения. Эти системы успешно проходили испытания и в боевых условиях поработали, но на поток, к сожалению, их пока не поставили. Будем надеяться, что хотя бы несколько пусковых установок нам дадут, чтобы мы отбивались от баллистики", – добавил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

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