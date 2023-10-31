Україні відомі координати всіх військових об'єктів Росії в анексованому Криму. Про це 24 Каналу сказав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що ворогу не вдасться нічого приховати.

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Стратегічний захист кримського неба

Зранку 30 жовтня у Крим завітала "бавовна". Сталася вона у районі села Молочне Сакського району. За даними російських ЗМІ, внаслідок вибуху нібито пошкоджено зенітно-ракетний комплекс С-300.

Відповідні рішення прийняті. Зараз відбувається підготовча робота щодо подальшого знищення російських об'єктів. Вчора (30 жовтня – 24 Канал) було пробито черговий "коридор" у так званій системі протиповітряної оборони анексованого Криму. По цьому "коридору" вже може щось летіти,

– зазначив речник Української добровольчої армії "Південь".

Ці засоби ППО не фронтового й не армійського призначення. За словами Братчука, мова йде про більш серйозні речі, можливо, навіть про стратегічний захист кримського неба.

"Точність ураження по Криму вражає. Якщо летить, то 100% прилітає. Влучання є завжди. Сподіватимемося, що така робота й надалі проводитиметься", – зауважив речник Української добровольчої армії "Південь".

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Балістику досі складно збивати

Російські загарбники зранку 30 жовтня атакували ракетами судноремонтний завод в Одеській області. Військові схиляються до того, що обстріл було здійснено ракетами з ОТРК "Іскандер-М".

Ракети летіли з Джанкойського району тимчасово окупованого Криму. Також пуски були з сусіднього Красногвардійського району. Ворог упродовж кількох днів намагався прокласти певні маршрути, щоб потім завдавати ракетні удари,

– мовив Братчук.

Окупанти прокладали маршрут з Півдня. БпЛА летіли через Миколаївщину, північ Одещини, потім Кропивницький та Вінницю. Таким самим маршрутом рухалися ракети. Цей шлях було прокладено, аби заплутати систему протиповітряної оборони України.

Попри те, що наша система ППО суттєво посилилася, збивати балістику досі складно. Однак є система, наприклад, SAMP/T, яка полює за балістичними ракетами.

"Звичайно сьогодні нам хотілося б мати такі засоби вогневого ураження. Ці системи успішно проходили випробування і в бойових умовах попрацювали, але на потік, на жаль, їх поки що не поставили. Будемо сподіватися, що хоча б кілька пускових установок нам дадуть, щоб ми відбивалися від балістики", – додав речник Української добровольчої армії "Південь".

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