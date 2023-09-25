Закон "бумеранга", – Свитан объяснил причину взрывов в Курске

В последние дни в российском Курске очень беспокойно. Россияне почувствовали, что на самом деле значит бить по центрам принятия решений. Это не больницы и не детские сады – речь об админзданиях и военных объектах.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, что означают взрывы в Курске и как они повлияют на российско-украинский фронт.

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"Вероятнее всего, нашему военно-политическому руководству понравилась такая парадигма ударов по центрам принятия решений, которую в свое время озвучил Путин. Закон "бумеранга" – мы им возвращаем это", – отметил Свитан.

Так, 24 сентября украинский дрон атаковал здание ФСБ, а 25-го – здание МВД. Кроме того, под ударом оказался аэродром "Халино" в Курске – там как раз находилось руководство 14 гвардейского истребительного авиаполка им. Жданова.

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Какое значение атак по Курску

Кроме очевидных потерь и морально-психологического удара, важно также то, что российские оккупанты вынуждены отвлекаться от основного фронта в Украине.

Это в любом случае как минимум оттягивает часть сил и средств на рубежи атак, то есть растягивает линию фронта,

– подчеркнул Свитан.

Кроме того, нельзя недооценивать эффект, который производит взрыв на гражданских людей. Россияне наконец-то понимают, что значит жить в войне.

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