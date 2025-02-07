Кроме того, Кремль уже рассматривает возможность ограничения экспорта топлива из-за приостановления производства на некоторых нефтеперерабатывающих заводах. Об этом 24 Каналу рассказал аналитик газового рынка Михаил Крутихин.

Важно Russia on fire и дроновые санкции для нефти․ Как Украина устроила "жаркий" январь россиянам

Удары по нефтеэкспортной инфраструктуре подорвут способность России финансировать войну

Как отметил аналитик, Украина нацеливается на наиболее уязвимые объекты на территории России, в частности на конкретные стратегические цели, и таких атак становится все больше. В частности, стали заметными удары по нефтепроводам, ведущим к экспортным портам.

Последним таким ударом стало поражение НПС "Андреаполь" в результате совместной спецоперации СБУ и ССО. Этот объект является важной частью Балтийской трубопроводной системы-2, соединяющей трубу "Дружба" на границе с Беларусью с портом Усть-Луга, где осуществляется разгрузка нефти.

Хотя этот трубопровод не является важнейшим, на время в Усть-Луге были вынуждены прекратить загрузку нефти в танкеры,

– пояснил Михаил Крутихин.

Ранее Украина воздерживалась от ударов по нефтеэкспортной инфраструктуре России. Вероятно, это было связано с просьбой администрации бывшего президента США Джо Байдена, который не хотел провоцировать избирателей из-за потенциальной нехватки нефти и возможного роста цен на топливо.

Считаю, что в ближайшее время мы сможем обойти этот запрет. Это станет серьезным ударом по финансовой и экономической способности России продолжать финансировать войну,

– отметил аналитик газового рынка.

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Россия рассматривает возможность ограничения экспорта топлива

Удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям наконец начали давать ощутимый эффект. Вследствие атак в России наблюдается снижение добычи нефти и объемов ее экспорта. Некоторые заводы вынуждены останавливать работу на полтора – два месяца.

Хотя некоторые аналитики считают, что россияне смогут быстро восстановить производство, ситуация не является такой простой. Например, на заводе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово в значительной степени используется американское оборудование, то есть импортные компоненты, которые Россия не может приобрести из-за санкций.

"Как следствие, резко сокращается производство топлива, в частности для внутреннего рынка. Власти уже рассматривают возможность введения ограничений на его экспорт", – отметил Михаил Крутихин.