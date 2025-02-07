Окрім того, Кремль вже розглядає можливість обмеження експорту пального через призупинення виробництва на деяких нафтопереробних заводах. Про це 24 Каналу розповів аналітик газового ринку Михайло Крутихін.

Важливо Russia on fire і дронові санкції для нафти․ Як Україна влаштувала "спекотний" січень росіянам

Удари по нафтоекспортній інфраструктурі підірвуть здатність Росії фінансувати війну

Як зазначив аналітик, Україна націлюється на найбільш вразливі об'єкти на території Росії, зокрема на конкретні стратегічні цілі, і таких атак стає дедалі більше. Зокрема, стали помітними удари по нафтопроводах, що ведуть до експортних портів.

Останнім таким ударом стало ураження НПС "Андреаполь" у результаті спільної спецоперації СБУ та ССО. Цей об'єкт є важливою частиною Балтійської трубопровідної системи-2, що з'єднує трубу "Дружба" на кордоні з Білоруссю з портом Усть-Луга, де здійснюється розвантаження нафти.

Хоча цей трубопровід не є найважливішим, на певний час в Усть-Лузі були змушені припинити завантаження нафти в танкери,

– пояснив Михайло Крутихін.

Раніше Україна утримувалася від ударів по нафтоекспортній інфраструктурі Росії. Ймовірно, це було пов'язано з проханням адміністрації колишнього президента США Джо Байдена, який не хотів провокувати виборців через потенційну нестачу нафти та можливе зростання цін на паливо.

Вважаю, що найближчим часом ми зможемо обійти цю заборону. Це стане серйозним ударом по фінансовій та економічній здатності Росії продовжувати фінансувати війну,

– наголосив аналітик газового ринку.

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Росія розглядає можливість обмеження експорту пального

Удари українських дронів по російських нафтопереробних підприємствах нарешті почали давати відчутний ефект. Внаслідок атак у Росії спостерігається зниження видобутку нафти та обсягів її експорту. Деякі заводи змушені зупиняти роботу на півтора – два місяці.

Хоча деякі аналітики вважають, що росіяни зможуть швидко відновити виробництво, ситуація не є такою простою. Наприклад, на заводі "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" у місті Кстово значною мірою використовується американське обладнання, тобто імпортні компоненти, які Росія не може придбати через санкції.

"Як наслідок, різко скорочується виробництво палива, зокрема для внутрішнього ринку. Влада вже розглядає можливість введення обмежень на його експорт", – зазначив Михайло Крутихін.