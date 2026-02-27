Некоторые американцы на этом обогащаются: аналитик сказал, продолжатся ли удары по Новороссийску

В Госдепе США жаловались из-за ударов Украины по российскому порту в Новороссийске. Оказывается, что эти атаки задели "американские экономические интересы".

Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал 24 Каналу, что в свое время в администрации Трампа неоднократно хвастались, что они не дают ограничений Украине по ударам по России, как это делали во времена Байдена. Но вот снова произошла такого типа история.

Читайте также Опять пылает: дроны повторно атаковали НПС "Калейкино" в Татарстане

Продолжит ли Украина бить по Новороссийску?

По словам Рыбачука, в окружении Трампа есть представители различных групп, которые лоббируют собственные интересы. Вполне вероятно, что какое-то лицо провело кампанию по защите собственных инвестиций. Ведь такой демарш от США трудно обосновать национальными интересами.

Это интересы отдельно взятой компании, которая тихонько "косит бабло" в России. К сожалению, некоторые американцы на этом обогащаются. Таких компаний много. Как американских, так и европейских,

– отметил Рыбачук.

Похоже на то, что Украина пока взяла паузу с ударами по Новороссийску. Это правильная позиция на фоне мирных переговоров. Важно, чтобы Соединенные Штаты не начали бросаться различными обвинениями в сторону Украины. А со временем эти удары вполне можно восстановить.

Обратите внимание! Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что Соединенные Штаты выразили Украине демарш из-за ударов по Новороссийску. Обращение поступило от Госдепа США. Причина – украинские атаки по Новороссийску повлияли на некоторые американские инвестиции, связанные с транспортировкой нефти.

Что известно об ударах по Новороссийску?