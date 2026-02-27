Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів 24 Каналу, що свого часу в адміністрації Трампа неодноразово хвалилися, що вони не дають обмежень Україні щодо ударів по Росії, як це робили за часів Байдена. Але ось сталася такого типу історія.

Чи продовжить Україна бити по Новоросійську?

За словами Рибачука, в оточенні Трампа є представники різних груп, які лобіюють власні інтереси. Цілком ймовірно, що якась особа провела кампанію із захисту власних інвестицій. Адже такий демарш від США важко обґрунтувати національними інтересами.

Це інтереси окремо взятої компанії, яка тихенько "косить бабло" в Росії. На жаль, деякі американці на цьому збагачуються. Таких компаній багато. Як американських, так і європейських,

– зазначив Рибачук.

Схоже на те, що Україна наразі взяла паузу з ударами по Новоросійську. Це правильна позиція на тлі мирних переговорів. Важливо, аби Сполучені Штати не почали кидатися різними звинуваченнями в бік України. А з часом ці удари цілком можна відновити.

Що відомо про удари по Новоросійську?