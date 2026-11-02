Годовой объем производства Су-34 уничтожен за одну операцию: как Украина добивает российскую авиацию и НПЗ

Военный аналитик Дэвид Шарп проанализировал изменение тактики украинских ударов по российскому тылу. Потеря 6 – 8 бомбардировщиков Су-34 за короткий промежуток времени соответствует годовым темпам их производства в России. Расширение масштабов таких атак, включая поражение 10 % нефтеперерабатывающих мощностей России и выведение из строя дефицитных систем ПВО, становится главным инструментом принуждения Москвы к переговорам.

Украинские удары по российским НПЗ, системам ПВО и военным аэродромам постепенно меняют ситуацию в тылу врага. Всего за три дня атаки позволили вывести из строя около 10% нефтеперерабатывающих мощностей России, а потери боевых самолетов и дефицит средств противовоздушной обороны создают для Кремля новые проблемы.

Украина ищет возможности для усиления собственного ракетного производства, а Турция может сыграть свою роль в переговорах о морском перемирии. Военный аналитик Дэвид Шарп в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, насколько болезненны для России украинские удары, почему Кремлю становится все сложнее восстанавливать утраченную технику и при каких условиях возможно прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

Новая тактика ударов по российским НПЗ

Последние атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы свидетельствуют об изменении подхода украинских сил. Вместо распыления беспилотников по разным целям удары концентрируются на одном объекте в течение ночи.

Атаки на Новокуйбышевский НПЗ, завод в Уфе и предприятие в Кстово позволили вывести из строя около 10% нефтеперерабатывающих мощностей России всего за три дня.

Цель такой тактики – поразить сразу несколько ключевых компонентов одного предприятия, чтобы вывести его из строя не на несколько недель, а на долгие месяцы. У российских НПЗ есть немало уязвимых точек, помимо самих емкостей с топливом, и системное выведение из строя этих узлов наносит серьезный, долгосрочный ущерб, выходящий за рамки простой визуальной картинки пожара.

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Предел прочности Кремля и перспектива энергетического перемирия

Существует стереотип, что российские власти готовы платить любую цену ради достижения своих целей. Однако на практике у любого государства есть предел, после которого дальнейшие потери становятся нецелесообразными.

Увеличение масштабов ущерба для российского тыла приближает момент, когда Кремль может признать энергетическое перемирие более выгодным, чем продолжение ракетного террора против Украины.

После завершения выборов в США фактор влияния ударов по НПЗ на мировые цены на нефть теряет свою остроту. Это открывает окно возможностей для кулуарных переговоров между Украиной, Россией и США о взаимном прекращении ударов по энергетике. Однако скорость достижения такой договоренности напрямую зависит от того, насколько болезненными будут украинские атаки.

Охота на ПВО: почему деньги не решают проблему

Удары по Ростовской области, в частности по Каменскому комбинату, где был уничтожен комплекс "Панцирь-С2" и командно-штабная машина системы С-400 "Триумф" общей стоимостью около 70 миллионов долларов, демонстрируют еще один приоритет.

Системы ПВО являются первоочередными целями не только из-за их высокой стоимости. Их уничтожение резко повышает уязвимость других стратегических объектов, таких как заводы по производству вооружения.

Кроме того, производство современных средств ПВО – это длительный, наукоемкий процесс с узкими местами в логистике. Даже располагая неограниченными финансовыми ресурсами, Россия не способна быстро восстановить утраченные комплексы. Время, необходимое для их замены, дает украинским силам большую свободу действий в воздухе.

Катастрофические потери Су-34: удар по годовому производству

Одними из самых успешных операций против российского тыла за последнее время стали удары по аэродромам Мариновка и Борисоглебск. В результате этих атак Россия потеряла от 6 до 8 бомбардировщиков Су-34, которые были уничтожены или серьезно повреждены. Значимость этих потерь невозможно переоценить.

Су-34 является основной "рабочей лошадкой" российской авиации, обеспечивающей сброс планирующих бомб (УАБ) на украинские позиции и прифронтовые города. Потеря 6–8 таких машин фактически равна годовым темпам их производства в России. Это внеплановые потери, которые невозможно быстро компенсировать.

Вывод из строя такого количества действующих боевых самолетов неизбежно приведет к снижению интенсивности бомбовых ударов на фронте. Российское командование стоит перед дилеммой: оставлять авиацию на близлежащих аэродромах под угрозой новых ударов или отводить ее в глубокий тыл. Увеличение расстояния до цели сокращает время нахождения самолета в воздухе над зоной боевых действий и снижает общую эффективность бомбардировок.

Российский Су-34 / AP

Дефицит ракет для Patriot и собственный ракетный аргумент Украины

На фоне успешных ударов по России Украина сталкивается с проблемой дефицита ракет-перехватчиков для систем Patriot. США производят чуть более 50 таких ракет в месяц, из которых Украина получает около 12.

Европейские страны располагают ограниченными запасами (около 400–500 ракет на всю Европу) и не спешат ими делиться из-за собственных опасений по поводу безопасности.

Ситуацию осложняет обострение на Ближнем Востоке, где США вынуждены тратить значительные ресурсы на отражение иранских атак.

В этих условиях критическое значение приобретает развитие украинского ВПК. Масштабирование производства отечественных квазикрылатых ракет, таких как "Рута" (с заявленными темпами до 300 единиц в месяц, дальностью 300 км и боевой частью более 100 кг), становится весомым аргументом. В отличие от беспилотников, баллистические и крылатые ракеты способны эффективнее прорывать вражескую ПВО и быстро поражать мобильные цели, укрепляя переговорную и военную позицию Украины.

Черноморский флот России: потеря контроля и фактор Турции

Российский Черноморский флот продемонстрировал абсолютную неспособность выполнять свои стратегические задачи. Попытки защитить остатки кораблей с помощью сетей, шин и "мангалов" являются лишь имитацией безопасности.

Флот не способен ни защитить себя, ни обеспечить судоходство, что ярко продемонстрировала ситуация в Азовском море.

В этом контексте растет роль Турции, которая имеет существенные экономические интересы в регионе. Анкара может использовать свои рычаги влияния для продвижения идеи "морского перемирия", возможно, в увязке с энергетическим. Однако успех любых договоренностей будет зависеть от того, насколько болезненными для России будут оставаться украинские удары.

Напомним, что во время визита в Стамбул 31 октября Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили возможность проведения в Турции мирных переговоров и встреч на уровне лидеров, а также дальнейшие дипломатические шаги для завершения войны.