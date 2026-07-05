Топливный кризис и миллиардные убытки: каковы результаты ударов Украины по нефтяной инфраструктуре России
Силы обороны отчитались о последствиях системных ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Из строя выведено почти 43 % проектной мощности этой отрасли противника.
Эти данные по состоянию на начало июля 2026 года обнародовал Генштаб ВСУ.
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Какие потери несет Россия?
По данным Генштаба, в настоящее время благодаря украинским ударам в России фиксируется рекордный простой. Там выведено из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтеперерабатывающей отрасли противника.
Только за последний месяц Силы обороны успешно провели атаки на восемь российских НПЗ. В результате этого уничтожено или критически повреждено более 60 резервуаров. Из них 58% содержали нефтепродукты, а остальные 42% – сырую нефть.
За год (с августа 2025 года) совокупные убытки отрасли достигли 13,5 миллиардов долларов США,
– уточнили военные.
Помимо экономических последствий, агрессор также столкнулся с дефицитом топлива, сокращением добычи и задержкой ремонта поврежденных объектов. Отмечается, что восстановительные работы врагу затрудняет невозможность получить необходимые запчасти и оборудование.
Напомним, 4 июля украинские дроны нанесли удар по нефтяной инфраструктуре под Санкт-Петербургом. В результате атаки там загорелся один из крупнейших нефтяных терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе.