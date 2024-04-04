Не только дроны: у Зеленского ответили, каким оружием могут бить по России

Украинские силы продолжают наносить удары по объектам, которые важны для экономики России и имеют существенное влияние на ход боевых действий. Противник должен понимать, что война всегда является двусторонней, а разрушительные последствия для агрессора – неизбежны.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что Украина должна выйти на паритетность, а война может продолжаться и на территории страны-агрессора. Ведь Россия вкладывает все свои финансы именно в боевые действия.

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Как можно противодействовать России на ее территории

Для того чтобы противодействовать врагу, есть несколько возможностей. Например, мы уже можем это увидеть в Белгородской, Курской областях во время рейдов российских добровольцев. В них участвуют только граждане страны-агрессора.

Есть возможность использовать дальнобойные ракеты по оккупированной территории, уничтожая там военный потенциал. Также можно существенно нарастить дроновую базу для того, чтобы активнее атаковать объекты, которые обеспечивают инфраструктуру войны. Потому что это единственный инструмент,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Сегодня Россия может финансировать войну, инвестировать деньги в мобилизацию, в милитаризацию экономики и так далее. Решить эту проблему можно тремя путями.

Первый – изоляция российских рынков, то есть сделать все, чтобы не работали никакие компании, а они продолжают это делать, платят налоги, а, в частности, европейцы этим довольны.

Второй – жесткие санкции против тех компаний и стран, которые позволяют России это делать, обходить все ограничения.

Третий фактор влияния на ресурсные возможности России – это уничтожение инфраструктуры, которая позволяет получать деньги, держать под контролем внутренний рынок потребления, например, если мы говорим о топливе. К тому же обеспечивать этим топливом оккупационную армию.

Удары могут быть не только дронами

Что касается первых двух факторов, то надо продолжать давление, разговоры и настаивать на конкретных результатах.

"Для меня до сих пор это выглядит просто абсурдно, потому что с одной стороны правительства финансируют нашу оборону, а с другой – спокойно смотрят, как компании из тех же юрисдикций финансируют российскую армию. Это выглядит абсурдно", – подчеркнул Подоляк.

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По словам советника главы ОПУ выяснилось, что самый эффективный инструмент – это непосредственное влияние на инфраструктурные объекты в России. Поэтому его надо масштабировать. Над этим сейчас работают ГУР, СБУ, Минцифры.

Они ищут любые возможности, чтобы коллегиально найти решение и наработать модели, которые позволят существенно увеличить давление на нефтеперерабатывающий, газоперерабатывающий, транзитный комплексы России.

Поэтому наши ребята абсолютно точно придут к возможности существенно увеличить атаки по инфраструктурным объектам. Это могут быть любые инструменты разрушительного воздействия на инфраструктуру России. Не только дроны. И все это будет только украинского производства,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Он добавил, что с партнерами есть договоренности о возможности использования определенных средств. Украина выполняет все условия. Но в то же время пытается объяснить Западу, что нужно принимать соответствующие решения, потому что в противном случае война никогда не закончится.

Позиция наших союзников может измениться

Стоит вспомнить, как мало кто верил, что Украина получит истребители F-16, комплексы HIMARS. Когда-то все это считалось путем к эскалации. Сегодня понятно, что только поведение России – это эскалация. Более того, она обусловлена тем, что оккупанты не видят достаточного противодействия.

Россия начинает наглеть и поднимает ставки. Как только она видит, что ты начинаешь давить силовыми средствами, тогда пугается. Это единственный способ воздействия. Поэтому мы объясняем партнерам, что в войне такого типа масштабные, интенсивные решения должны быть приняты,

– отметил Подоляк.

Он добавил, что россияне уничтожают энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому их энергогенерация также должна быть уничтожена. Население России должно чувствовать все бремя войны, как его сейчас чувствуют украинцы.

"Тогда мы увидим справедливую социологию и справедливое отношение к Путину. Других вариантов у нас нет", – подытожил советник председателя ОПУ.

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