Дроны возобновляют атаки по заводам России: о чем это сигнализирует

Украинские дроны продолжают успешно поражать стратегические цели России. На этот раз в очередной раз досталось металлургическому комбинату в Липецкой области. Также были поражены две нефтебазы в Смоленской области, которые хранили 26 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Такие удары создают для россиян дефицит топлива.

Основатель БО “Реактивная почта”, военный эксперт Павел Нарожный в эфире 24 Канала рассказал, что техника оккупантов "ест" топливо в невероятных количествах. К примеру, танку, чтобы проехать 100 километров, надо минимум 500 литров дизеля, а кораблю, который просто стоит в порту, для прогрева двигателя нужно 10 – 20 тонн топлива.

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Чтобы нанести максимальный ущерб

Военный эксперт добавил, что каждый удар по заводам России стоит для Украины относительно немного.

Россияне сообщили о восьми дронах, которые атаковали их предприятия. Один такой дрон стоит примерно 50 – 60 тысяч долларов, а сожгли топлива у россиян на десятки, если не на сотни миллионов долларов,

– отметил Нарожный.

Что касается Липецкого металлургического комбината, разрушения после атаки БпЛА привели к остановке двух кислородных цехов.

На каждом производстве, где работают с металлом, в техническом процессе используют кислород. В кислородном цехе нет телефонов, розеток в стенах, там всегда горит свет, чтобы не было ни одной искры. Пожарная опасность там космического уровня. Поэтому попадание туда дрона – это гарантированный огромный пожар на производстве,

– добавил военный эксперт.

Россияне не умеют производить оборудование для таких заводов, поскольку в значительной степени оно поставлялось из Европы или США до вторжения России в Украину. Это свидетельствует о приостановке производства как минимум на несколько месяцев.

Продолжим бить

Нефтебаза, по которой ударили украинские дроны, расположена вблизи населенного пункта Раздорово в Смоленской области и стоит рядом с нефтеперерабатывающим заводом.

Несмотря на то, что наши союзники много говорили о своем недовольстве ударами по нефтеперерабатывающим заводам России, а также несмотря на пакет помощи из США, удар все же состоялся, хоть и не по НПЗ, а по нефтебазе. И это говорит о том, что мы продолжим эти удары, даже учитывая общение с нашими союзниками,

– сказал Павел Нарожный.

Россияне всячески пытаются защитить свои заводы с помощью установки специальных защитных сеток вокруг них, особенно вокруг колонн первичной нефтепереработки топлива.

Однако Нарожный уверен, что для того, чтобы повредить газорефракторную колонну, даже закрытую рабицей, средства все равно есть, вопрос лишь в доставке взрывчатки непосредственно к самой газорефракторной установке.

"Когда на Крымском мосту произошел взрыв, вызванный грузовиком, в нем были спрятаны специальные "термиты" – и грузовик взорвался, вызвав возгорание цистерн с дизельным топливом на железнодорожной части", – заметил основатель БО "Реактивная почта".

"Термиты" – это боеприпасы, в которых используются химические соединения, имеющие высокую температуру и продолжительность горения. При воспламенении эта порошкообразная смесь интенсивно сгорает, выделяя много тепла.

Павел Нарожный уверен, что сейчас на украинском производстве накапливается очередная партия дронов для нанесения очередного массированного удара по НПЗ и и по другим военным объектам россиян.

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